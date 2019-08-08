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Başkentte iş adamına araç içinde infaz

Başkentte bir iş adamı otomobilinin içerisinde tartıştığı kişi tarafından vurularak öldürüldü.

08 Ağustos 2019 Perşembe 18:16
Başkentte iş adamına araç içinde infaz

Başkentte bir iş adamı otomobilinin içerisinde tartıştığı kişi tarafından vurularak öldürüldü. İş adamını vuran zanlının olay yerinden kaçtıktan sonra intihar ettiği belirlendi.



Olay, Çankaya ilçesi Çetin Emeç Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 FS 4808 plakalı otomobilin içerisinde Zinnur Erol ile Süleyman S. sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracın içerisinden inen Süleyman S., Zinnur Erol’e ateş etti. Ateş ettikten sonra elindeki silahı poşete koyarak olay yerinden dolmuşa binerek kaçtı. Vatandaşlar hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zinnur Erol’un hayatını kaybettiğinibelirledi. Olayı duyan Zinnur Erol’un yakınları sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Olay yerinden kaçan Süleyman S.’nin ise Karapürçek’te intihar ettiği belirlendi.


Zinnur Erol’un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 18:16
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