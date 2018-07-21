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Başkent'te iki aile arasında kan döküldü! Yaralılar var

Ankara'da iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada 5 kişi yaralandı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 06:55
Başkent'te iki aile arasında kan döküldü! Yaralılar var

Ankara'nın Mamak ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çatak Caddesi'nde bir apartmanda aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu aynı aileden İ.Y, H.Y. ve K.B. pompalı tüfekle vuruldu. Diğer aileden C.A. bıçaklandı, 11 yaşındaki oğlu B.A. ise darbedildi.

CEZAEVİNDEN DÜN ÇIKMIŞ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan B.A'nın hayati tehlikesi öğrenildi.

Öte yandan, pompalı tüfekle yaralanan İ.Y'nin cezaevinden dün çıktığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 06:55
  1. Ankara
  2. silahlı kavga
  3. aile kavgası

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