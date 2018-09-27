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Başkent’te hareketli gece… Eş zamanlı yangınlar korkuttu!

Ankara’da farklı adreslerde eş zamanlı çıkan yangınlar, hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Can kaybının yaşanmadığı olaylarda, maddi hasar meydana geldi.

27 Eylül 2018 Perşembe 08:55
Başkent’te hareketli gece… Eş zamanlı yangınlar korkuttu!

Ankara’nın Altındağ ilçesinde sabahın ilk saatlerinde meydana gelen eş zamanlı yangınlar, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Edinilen bilgilere göre, Karapürçek Mahallesi Orhan Kemal Caddesi üzerinde bulunan 4 katılı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarlı havanın etkisiyle hızla büyüyen alevler, dakikalar içinde tüm çatıyı sardı.

Yoğun dumana maruz kalarak uyanan apartman sakinleri, kendi imkanlarıyla binayı tahliye ettikten sonra itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa süre içinde adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri de tedbir amaçlı yangın yerinde hazır bekledi. Dört bir koldan alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangının dairelere sirayet etmemesi için zamana karşı yarıştı. Ekiplerin bir saatlik uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU

İtfaiye ekiplerinin yanan çatıya müdahalesi sırasında bir diğer yangın ihbarı da Altınpark Mahallesi’nden geldi. Malazgirt Caddesi üzerinde park halinde bulunan 06 TKB 80 plakalı otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine hemen harekete geçen itfaiye erleri, alevler içinde kalan otomobile müdahalede bulundu. Yangın diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınırken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Her iki yangının da çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 08:55
  1. Ankara
  2. ankara
  3. yangın
  4. eş zamanlı

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