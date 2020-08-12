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Aktüel

Başkentte freni boşalan kamyon, korkuluklara çarparak durabildi

Yeniakit Publisher
2020-08-12 15:09:37 -
Başkentte freni boşalan kamyon, korkuluklara çarparak durabildi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde freni boşalan kamyon, Hacı Bayram Veli Parkı'nın korkuluklarına çarparak durdu.

Alınan bilgiye göre, Battal Gazi Mahallesi'nde Yunus G'ye ait 06 BB 0155 plakalı kamyonun park halindeyken freni boşaldı.

Kontrolden çıkan kamyon, yokuş aşağıya 500 metre gittikten sonra Hacı Bayram Veli Parkı'nın korkulukları ve aydınlatma direklerine çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle parkın çevresindeki korkuluk ve aydınlatma direkleri kırıldı.

Araç sahibi Yunus G, gazetecilere, balkonda otururken kamyonun yavaş yavaş hareket ettiğini gördüğünü söyledi.

"Koştum ancak araç hızını almıştı. Allahtan yolda hiç kimse yoktu." diyen Yunus G, kazanın maddi kayıpla sonuçlandığını belirtti.

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