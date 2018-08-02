THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Başkentte FETÖ'nün muhasebecisine 9 yıl hapis

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılanan ve "Sincan büyük bölge muhasebecisi" olduğu belirtilen Bayram Şenkul'a 9 yıl hapis cezası verildi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 19:51
Başkentte FETÖ'nün muhasebecisine 9 yıl hapis

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık  Bayram Şenkul ve avukatı katıldı.

Görüşü sorulan iddia makamı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin  mütalaa doğrultusunda, Şenkul'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15  yıla kadar hapis cezası verilmesi talebini yineledi.

Esasa ilişkin savunma yapan Şenkul, FETÖ'nün şifreli haberleşme  programı ByLock'u kullanmadığını ve örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

Örgütün finans kaynağı Bank Asyaya FETÖ elebaşının talimatı  doğrultusunda para yatırdığı suçlamasını da kabul etmeyen Şenkul, bankadaki  hesabının 2004'ten itibaren aktif olarak kullandığını ancak talimatla para  yatırmadığını savundu.

Şenkul, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının beyanlarının alınmasından sonra mahkeme heyeti  kararını açıkladı.

Mevcut deliller ışığında sanık hakkındaki FETÖ üyeliği suçlamasını  kabul eden mahkeme, "Sincan büyük bölge muhasebecisi" olduğu belirtilen Bayram  Şenkul'u 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 19:51
  1. Ankara
  2. fetö
  3. muhasabe
  4. hapis

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig'in yeni ekibine müjde! Transfer yapabilecek
    1. Süper Lig'in yeni ekibine müjde!..
    2. Tefecilere darbe! Tutuklandılar
    3. Birleşmiş Milletler'den Zimbabve'ye..
    4. Beşiktaş-B36 Torshavn maçının ilk..
    5. Kahramanmaraş'ta 210 ton sahte gübre..
    6. HDP'li Bilgen'den CHP ile ittifak..
    7. 2018 Yüksek Askeri Şura kararları!
    8. Suriye'de bilanço ağır! 887 sivil..
    9. YAŞ'ta terfi eden komutanların isimleri!
    10. Gerilime neden olan Papaz Brunson..
    11. Metin Kıratlı Cumhurbaşkanlığı İdari..
    12. Sinan Yayla Korgeneralliğe terfi etti!
    13. Başkentte FETÖ'nün muhasebecisine 9..
    14. Kanal İstanbul için yabancı..
    15. Fenerbahçe'deki olası kavgaya Ali Koç..
    16. Tır'daki 8 tonluk mermer yola düştü
    17. Beşiktaş'ın Mandzukic ısrarı sürüyor
    18. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin..
    19. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan..
    20. İstinat duvarı çöken inşaat mühürlendi
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak