  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Başkentte FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı
Gündem

Başkentte FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara'da emniyet birimlerinin FETÖ'ye yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 09:13:00 - 2021-03-10 09:40:08
Başkentte FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli yazışma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahit

Feto operasyonları olsun olmasına da eski heyecanı halkın ilgili artık yokk Ne zaman olur mesela sabah namazına kalkan mübarek siyaseti ve onların beslemeleri toplanmaya başlarsa halk tekrar ilgi gösterir.. vee ekonomi cook kötü.. iktidar vd saz ekibi akrepkiskacinda kalbutla su taşımaya çalışıyor..
  • Yanıtla
Ümitcan Uygun'un arkadaşı canlı yayında genç kızı feci şekilde darp etti
Yaşam

Ümitcan Uygun'un arkadaşı canlı yayında genç kızı feci şekilde darp etti

Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat, bir genç kızı öldüresiye darbettiği anları canlı yayında pa..
Ankara Valiliği'nden flaş karar! Zorunlu hale getirildi
Gündem

Ankara Valiliği'nden flaş karar! Zorunlu hale getirildi

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu; toplu taşıma araçları, yeme-içme yerleri ve HES kodu sorgulama..
ABD'nin Çin korkusu! 'Guam Adası Çin’in hedefinde'
Dünya

ABD'nin Çin korkusu! 'Guam Adası Çin’in hedefinde'

Pasifik Okyanusu'nda bulunan Guam Adası ile ilgili açıklamalarda bulunan ABD’nin Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDO-PACOM) Komutanı Oramiral Phil..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay