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BaşkentteFETÖ operasyonu: 32 kişiye gözaltı kararı

Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri eski çalışanlarına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:54
BaşkentteFETÖ operasyonu: 32 kişiye gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonunda Sağlık Bakanlığı ve eski hastane çalışanı 32 kişi hakkında ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

18 KİŞİ YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullanıcısı oldukları tespit edilen eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 18 kişi gözaltına alındı. Firari olan 14 şüphelinin yakalanması için 6 ilde operasyonlar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin, kumu kurum ve kuruluşlardaki sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde çalışan 32 kişinin, itirafçı beyanları ve teknik takip sonucu örgütle bağlantıları tespit edildi. Büyük bir kısmının örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için, Ankara dahil 6 ilde operasyon başlatıldı. Şüphelilerden 18'i yakalanırken, 14 şüphelinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyonlar sürüyor.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 11:54
  1. Ankara
  2. ankara
  3. sağlık bakanlığı
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