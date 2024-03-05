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Yaşam Başkentte facianın eşiğinden dönüldü! Fırtına ağacı devirdi sokak trafiğe kapatıldı
Yaşam

Başkentte facianın eşiğinden dönüldü! Fırtına ağacı devirdi sokak trafiğe kapatıldı

Yeniakit Publisher
2024-03-05 23:54:00 -
Başkentte facianın eşiğinden dönüldü! Fırtına ağacı devirdi sokak trafiğe kapatıldı

Meteorolojinin uyarılarının ardından Ankara’da etkili fırtına nedeniyle ağaç devrilirken, sokak geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Ankara’nın Çankaya ilçesi Bardacık sokakta, akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bir ağaç yola devrildi.

Sokak trafiğe kapatıldı

Ağacın yola devrilmesi sonucu herhangi bir can ve mal kaybı oluşmadı. Ağaç devrilmesi nedeniyle sokak geçici olarak trafiğe kapatıldı.

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