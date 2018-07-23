Başkentte ekiplerden detaylı temizlik

Ankara'da özel eğitimli ve teçhizatlı yıkama ekibiyle yapılan şok temizlik çalışması kapsamında belirlenen bölgeler, ozon gazıyla detaylı şekilde temizlendi.

Özellikle cami avlusu, hastane girişleri, kapalı alt ve üst geçitler, köprü altları, meydanlar, çöp atma yerleri ve kötü kokuya sebebiyet veren noktalarda çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, kimyasal madde kullanmadan, kokuya ve hastalığa neden olan mikroorganizma, patojen türü zararlı canlıları da özel ozon gazı aracıyla zararsız hale getiriyor.

Kendiliğinden sıcak ve soğuk sulu, bünyesinde ozon oluşturup yeterli basınçla molekül parçalama özelliğine sahip araçla Ulus Hali'ni mikroplardan arıtılmış hale getiren Kent Estetiği Daire Başkanlığı temizlik ekipleri, temizlik çalışmalarını belirli aralıklarla devam ettiriyor.