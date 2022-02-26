Başkent'te doğalgaz zehirlenmesinden 3 kişinin öldüğü eve mühür vuruldu

Olay, gece saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesi Güçlükaya Mahallesi Eleşkirt Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eleşkirt Sokak'taki 3 katlı Emek Apartmanı'nda ikamet eden İbrahim I. doğalgaz zehirlenmesinden dolayı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

İbrahim I., polis ekiplerine ifade verirken, doğalgazdan zehirlendiğini ama kaçağın kendi evinden olmadığını söyledi. Polis ekipleri durumu hemen apartman yöneticisine bildirerek apartmanı boşaltmasını ve Başkent Doğalgaz ekiplerine haber vermesi gerektiğini söyledi. Olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Başkent Doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Apartman boşaltılırken, Başkent Doğalgaz ekipleri yaptıkları çalışmalarda kaçağın Döndü Batmaz'ın (34) evinden geldiğini tespit etti. Dairenin kapısını uzun süre çalan ve açan olmayınca da itfaiye ekipleri eve girdi. Ekipler eve girdiklerinde Döndü Batmaz ile çocukları Özkan Batmaz (11) ve Umut Batmaz'ı (5) evde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde anne Batmaz ile iki çocuğunun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri inceleme ekipleri de evde çalışma yaptı. İlk belirlemelere göre anne ve çocukların doğalgaz kaçağından zehirlendikleri öğrenildi. Anne ve çocukların cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Günün ağarması ile de olayın yaşadığı evin kapısına mühür vuruldu.

“Emlakçı da hayır işlemek için ‘Kirasını ben ödeyeceğim' demiş”

Doğalgaz faciasının yaşandığı evin sahibinin kardeşi olan Yusuf Bey, “Gece saat 11 sıralarında yaşanmış. Bir anne, iki de çocuğu varmış evde. Zaten eve yeni taşınmışlar, bugünle beraber üç gündür kalıyorlarmış. Bu ev de bir aydır boştu. Emlakçıya vermiştik. Emlakçı da hayır işlemek için ‘Kirasını ben ödeyeceğim' demiş. Ocak ya da kombiden gaz sızmış, evde ölmüşler. Polisler gelip kapıyı kırıp içeri girmişler. Gaz üst kata kadar çıkmış, üst kattaki komşu da zehirlenmiş” ifadelerine yer verdi.

“Dairede yaşayanları da tanımıyorum, yeni taşınmışlardı”

Gece gelen polis, itfaiye ve ambulans ekiplerinin lambalarına kalktığını fakat olayı sabah komşusundan öğrendiğini belirten Lütfet Yılmaz, "Ambulans ve polislerin lambalarına uyandım. Dışarı baktığımda sokak polis, ambulans arabası kaynıyordu. Kapının önü çok kalabalıktı. Üstteki komşuya sordum, ‘Doğalgaz kaçağından zehirlenmişler' dedi. Dairede yaşayanları da tanımıyorum, yeni taşınmışlardı” diye konuştu.