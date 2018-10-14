Başkent’te denetimler azaldı, fuhuş kartları arttı

Ankara’da sokaklara atılan ahlaksız fuhuş kartvizitlerinin önüne geçilemiyor. Söz konusu eylemin suç kapsamına alınmasının ardından, kartlardan ahlaksız resimleri kaldıran günah tacirleri, denetimin hafiflemesinin de etkisi ile yeniden kartları atmaya başladılar. Ankara gibi bir şehre bu kartvizitlerin yakışmadığını belirten STK temsilcileri, suç kapsamında olan bu eylemin kökünün kazınması için denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini dile getirdiler.

“Toplumun duyarlı olması gerekiyor”

Vatandaşları konunun üzerine düşerek suç duyurusunda bulunması gerektiğini belirten Yaşanabilir Şehir Platformu ve Ekin ve Nesil Derneği Başkanı Av. Zeynep Sayımlar, “Biz bu kartların kaldırılması için yaptığımız çalışmalarla halkın da ilgisini çektik. Bu çalışmaların ardından suç duyuruları ile bu kartlar ciddi oranda azaldı. Ancak tamami ile bitmedi. Bunun sebebini meseleye yeterince tepki gösterilmemesine bağlıyorum. Toplumun duyarlı olması ve güvenlik güçlerinin görevini yapmakta titiz davranmaları gerekiyor” dedi.

“Savcıların eli kilitli”

Yaşanabilir Şehir Platformu Üyesi ve İHH Ankara Başkanı Mustafa Sinan ise, “Bu kartların önlenememesinin sebebi 2000 yılından sonra çıkan AB’ye uyum yasalarından dolayı savcıların elinin kilitli olması nedeni ileydi. Bu durumu önlemek için Yaşanabilir Şehir Platformu olarak bizim de desteklediğimiz bir kanun teklifi yasalaştı. Ancak bu yasada öngörülen cezalar çok basit kalıyor. Bundan kaynaklı olarak bu kartları atanlar bu kadar rahat davranabiliyor” ifadesini kullandı.

“Baskı azaldığında, kartlar artıyor”

Son dönemde fuhuş kartlarında tekrar artış olduğunu dile getiren İnanç Özgürlüğü Platformu Sözcüsü Soner Kartal, “Yaşanabilir Şehir Platformu girişimi ile çıkarılan kanun ile yazılı ve görsel şekilde bu kartların atılması suç kapsamına giriyor. Fuhuşu yaymak ve alenen teşvik etmekten bu kişilerin yargılanması gerekiyor. Bu kanunun çıkması ile bu kartlarda ciddi oranda azalma oldu. Ancak şu anda tekrar bir artış görüyoruz. Bu konunun üzerine gidilmesi için sürekli suç duyurusunda bulunulmasında gerekiyor. Denetim ve üzerine düşmemekten kaynaklanan sorunlar var. Bu meselenin üzerine düştükten sonra kartları tekrar yerde görmek, suç duyurusunun da çözüm olmadığı yönünde vatandaşları ümitsizliğe sevk ediyor. Denetim ve baskı azaldığı anda, kartlar artmaya başlıyor” değerlendirmesinde bulundu.