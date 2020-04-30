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Aktüel

Başkent’te bir mahalle uçtan uca dezenfekte edildi

Dünyayı saran korona virüs (Covid-19) sebebi ile önlemler alınmaya devam edilirken, Ankara’da bir mahalle uçtan uca dezenfekte edildi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:26:36 -
Başkent’te bir mahalle uçtan uca dezenfekte edildi

Dünyayı saran korona virüs (Covid-19) sebebi ile önlemler alınmaya devam edilirken, Ankara’da bir mahalle uçtan uca dezenfekte edildi.


Korona virüs salgınının dünya genelinde etkili olmaya başlamasıyla birlikte Mart ayı başında Korona Virüs ile Mücadele Eylem Planı hazırlayan Mamak Belediyesi, 2 aydır her gün 24 saat esasıyla mahalleleri, sokakları, caddeleri, parkları, kamu kurum ve kuruluşlarını, durakları, araçları, binaları, sosyal tesisleri dezenfekte ediyor. Büyük Kayaş Mahallesi’nde Mamak Belediyesinin yerli üretimi Covid-19 Savarlar ve pıck-up korona savarlar mahalleyi bir uçtan bir uca dezenfekte ederken, kurulan diğer ekipler de cadde ve kaldırımları yıkadı. Bunlarla yetinmeyen ekipler binaları da ilaçladı.



“Ankara’nın farklı bölgelerine bu araçlarımızı göndererek oralarda da dezenfekte işlemlerine devam ediyoruz”


Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Sarıgöl, “Korona virüs sürecinin başlaması ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bilim kurulumuzun tavsiyeleriyle Mamak Belediye Başkanımızın öncülüğünde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Araç iç dış dezenfektesi yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ateşlerini ölçüyoruz. Binalarımızda dezenfeksiyon işlemleri yapıyoruz. Covidsavarlarımız ve pıck-up korona savar araçlarımız ile mahallelerimizin tamamında dezenfeksiyonu sürdürüyoruz. İlçemizin de dışına çıkarak Ankara’nın farklı bölgelerine bu araçlarımızı göndererek, oralarda da dezenfekte işlemlerine devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde de 7/24 çalışarak bu süreci değerlendiriyoruz”


Mamak genelinde çalışmalara 677 personel ve 78 aracın katıldığını belirten Başkan Yardımcısı Sarıgöl, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:


“Bugün Büyük Kayaş Mahallesi’ndeyiz. Yaptığımız çalışmada çöp kamyonlarımız ile birlikte 4 Covidsavar’ımız, pıck-up korona savarlarımız, sisleme ekiplerimizle ile birlikte çalışıyoruz. Mamak genelinde ise 677 personel ve 78 araç ile birlikte çalışıyoruz. Bütün ekiplerimiz tam mesai kavramıyla, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde de 7/24 çalışarak bu süreci değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın korona virüs illetinden bir an önce kurtulması adına bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz.”

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