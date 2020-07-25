  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkentte bir araçta 55 kilogram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-25 13:28:55 -
Başkentte bir araçta 55 kilogram esrar ele geçirildi

ANKARA (AA) - Başkentte yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 55 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara'ya bir araçla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu aracı dün Gölbaşı uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 255 paket halinde 55 kilogram plaka esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı