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Aktüel

Başkentte beton mikseri devrildi 1 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-08 18:05:32 -
Başkentte beton mikseri devrildi 1 kişi öldü

ANKARA (AA) - Ankara'da bariyerlere çarpan beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Özcan Yücesoy (56) idaresindeki 06 DL 2572 plakalı beton mikseri, Etimesgut Sanayi Bulvarı'ndan Bağlıca istikametine dönüşü sırasında yol kenarında bulunan bariyerlere, ardından elektrik direğine çarparak devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Yücesoy'u kurtarmak için çalışma başlattı.

Bir saat süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Özcan Yücesoy, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu sırada olay yerine gelen Yücesoy'un yakınları, fenalık geçirdi.


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