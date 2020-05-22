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Başkentte bayram öncesi şehrin giriş ve çıkışlarında trafik yoğunluğu yaşandı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 20:38:29 -
Başkentte bayram öncesi şehrin giriş ve çıkışlarında trafik yoğunluğu yaşandı

ANKARA (AA) - Ankara'da, Ramazan Bayramı'nda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde şehrin giriş ve çıkış noktalarında trafik yoğunluğu yaşandı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uzun süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan ve seyahat izin belgesi alarak başka şehirlere gitmelerine olanak tanınan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına az bir zaman kala farklı şehirlere seyahat etmeyi sürdürdü.

Vatandaşlar, genellikle özel araçlarıyla yolculuk yapmayı tercih ederken, Ankara'nın giriş ve çıkış noktalarında trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul, Konya ve Eskişehir yolunun her iki yönünde de trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İzin belgelerini alan bazı vatandaşlar ise Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'ne (AŞTİ) gelerek dezenfekte edilen ve yarı kapasite hizmet veren araçlarla yolculuk yaptı.

Bir seyahat firmasının yetkilisi Kenan Şirin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen haftaya oranla bilet satışlarının 2 kat arttığını, bugün yaklaşık 950 kişiye bilet sattıklarını söyledi.

Bir diğer firma yetkilisi Ali Önal da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile refakatçilerinin oluşturduğu kısmi yoğunluğun 3 gündür devam ettiğini ifade etti.


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