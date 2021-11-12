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Gündem Başkent’te barajlar alarm veriyor! İşte doluluk oranı
Gündem

Başkent’te barajlar alarm veriyor! İşte doluluk oranı

Ankara’da su kullanım oranları artarken, barajlarda doluluk oran yüzde 8.53’e kadar geriledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 17:52:00 -
Başkent’te barajlar alarm veriyor! İşte doluluk oranı

 Yeni Akit  Ankara 

Başkentte su kullanım oranları artarken barajlarda doluluk oran yüzde 8.53’e kadar geriledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ASKİ Genel Müdürlüğü’nün günlük verilerine göre barajlardaki doluluk oranları ayrıntıları ile veriliyor. Ancak geçmiş yıllara göre kuraklığın Türkiye genelinde olduğu gibi Ankara’da da hissedilir derecede arttığı görülüyor. Eğer gerekli önlemler alınmaz, ek yatırımlar yapılmazsa ASKİ’nin verilerine göre gelecekte çok daha büyük tehlikelerin yaşanacağı açıkça görülüyor. ASKİ’nin Ankara Baraj Doluluk Oranları sayfasındaki verilere göre, bir önceki yıla göre Şehre Verilen Toplam Su Miktarı 1.250.538 m3 olurken, bu yıl aynı tarihte 1.534.480 m3 olarak görülüyor. Aktif Kullanılabilir Su Miktarı ise geçtiğimiz yılın 191.357.000 m3 olarak kayıtlara geçerken bu yılın aynı gününde 135.105.000 m3 olarak tespit edildi. Aktif Kullanılabilir Su yüzdesi de yüzde 8,53 olarak açıklandı.

Uyarılar yeterli değil

Vatandaşların su kullanımları ile ilgili yapılan açıklamaların, verilere göre yeterli olmadığı ortadayken, gerekli yasal önlemler alınması gerekiyor. ABB ASKİ Genel Müdürlüğü geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla, “Kıymetli Ankaralılar; İlimizde hızla artan nüfus, Koronavirüs ve havaların aşırı sıcak seyretmesi nedeniyle su tüketimi geçtiğimiz yıllara oranla oldukça yüksektir. ASKİ Genel Müdürlüğü olarak mevcut altyapının elverdiği oranda siz değerli abonelerimize 7/24 sağlıklı içme suyu vermek için yoğun çaba sarf etmekteyiz. Aldığımız ilave tedbirlerle bu süreci sıkıntısız atlatmak amacıyla hareket ediyoruz. Bu süreçte siz değerli abonelerimizden her zamankinden daha tasarruflu su kullanmanızı ve arıtılmış temiz şebeke suyumuz ile bahçe sulaması yapmamanızı önemle rica etmekteyiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. ASKİ Genel Müdürlüğü” ifadelerini kullanmıştı.

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