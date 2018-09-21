Başkent’te Avusturyalı terörist tutuklandı
Ankara'da terör örgütü TKP/Kıvılcım ile irtibatları tespit edilen, biri Avusturya uyruklu 3 kişi tutuklandı.21 Eylül 2018 Cuma 08:22
Edilinen bilgiye göre, terör örgütü TKP/Kıvılcım ile irtibatları tespit edilen ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 zanlıdan, Avusturya uyruklu Max Z. ile Hatice G. ve Mithatcan T. “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla mahkemece tutuklandı.
Şüphelilerden Burçin T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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