Başkent’te Avusturyalı terörist tutuklandı

Edilinen bilgiye göre, terör örgütü TKP/Kıvılcım ile irtibatları tespit edilen ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 zanlıdan, Avusturya uyruklu Max Z. ile Hatice G. ve Mithatcan T. “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerden Burçin T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.