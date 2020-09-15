Başkentte Avrupa Hareketlilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 16-22 Eylül'de çeşitli etkinliklerle kutlanacak haftanın bu yılki teması "Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik" olarak belirlendi.

Etkinlikler yarın Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle online ortamda yapacağı basın açıklamasıyla başlayacak.

Çalıştay, eğitim, söyleşi ve seminerlerin online yapılacağı etkinlikler kapsamında, "Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Çalıştayı", "Güvenli Bisiklet Sürüşü Eğitimi", "Ulaşımda Bisiklet Kullanmanın Faydaları" ve "Sağlıklı Adımlar ve Pedallar Söyleşisi" düzenlenecek.

Ayrıca sıfır emisyonlu hareketliliğe dikkati çekmek ve toplumda bisiklet kullanımıyla ilgili farkındalık oluşturmak için Ankaralı bisikletseverler, 21 Eylül Pazartesi günü "İşe Bisikletle Gidiyorum-Bike To Work" etkinliği kapsamında iş yerlerine pedal çevirerek gidecek.

Yolda çekecekleri fotoğraf ve kısa videoları "#isebisikletlegidiyorum-#biketowork" etiketleriyle sosyal medyada paylaşacak bisikletseverlerin görüntüleri, belediyenin internet siteleri, sosyal medya hesapları ve kent ekranlarında yayımlanacak.