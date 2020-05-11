  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkentte AVM ve kuaförlerin açılmasıyla cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:16:37 -
Başkentte AVM ve kuaförlerin açılmasıyla cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı

ANKARA (AA) - Başkentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren alışveriş merkezleri ve kuaförlerin açılmasıyla cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.

Dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele kapsamında getirilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Ankara'da vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyarak günlük hayatlarına devam ediyor.

Başkentin işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda ve Ankamall alışveriş merkezinin etrafındaki Gazi Bulvarı ile Mevlana Bulvarı'nda yaya ve araç trafiğinde yoğunluk gözlendi.

Toplu taşıma kullananların eldiven ve maske takarak, sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü.

Kızılay Milli İrade Meydanı'nı temizleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, güvercinleri de besledi.

Meydanlarda belirli noktalarda görev yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara yönelik denetleme uygulamalarını sürdürdü ve durdurdukları araçlardaki vatandaşların ateşini ölçtü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı