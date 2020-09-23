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Yerel Başkentte amca ve yeğenine silahlı saldırı
Yerel

Başkentte amca ve yeğenine silahlı saldırı

Ankara'da amca ile yeğeni, tartıştıkları grubun silahla ateş açması sonucu yaralandı. Amcanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 07:56:00 -
Başkentte amca ve yeğenine silahlı saldırı

Başkent Ankara'da amca ve yeğeni 3 kişi ile tartışmaları sonucu uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, amcanın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Amca ve yeğenine silahlı saldırı

Edinilen bilgiye göre, olay Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana gelen olayda kokoreç tezgahını kapatıp evine gitmek üzere olan Mehmet Y. ve yeğeni Önder Y., ile otomobille yanlarına gelen 3 kişilik grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu karşı grubun silah çekmesiyle amca ve yeğen yaralandı.

Esnaflar başarılı olamadı

Çankaya ilçesi Öveçler Mahallesi Kabil Caddesi’nde yaşanan kavgayı gören çevredeki esnaflar tarafları ayırmaya çalışsa da silahların çekilmesiyle geri çekildi. Kavgada silahların ateşlenmesiyle karın ve kasık bölgesinden yaralanan amca ağır yaralanırken, yeğeni ise bacağından yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaşırken, amca ve yeğeni hastaneye kaldırıldı.

Amcanın durumu ağır

Polis, yaptığı çalışma sonucunda kaçan otomobili ve içerisindeki Kadir T. ile 1 adet tabancayı yakaladı. Ekipler, silahlı saldırıya ilişkin inceleme başlatırken, yaralanan amcanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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