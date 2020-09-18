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Aktüel Başkentte 20 yabancı uyruklu yakalandı
Aktüel

Başkentte 20 yabancı uyruklu yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 16:10:45 -
Başkentte 20 yabancı uyruklu yakalandı

ANKARA (AA) - Başkentte 17'si Afganistan, ikisi Pakistan ve biri Özbekistan uyruklu 20 göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Mamak ve Altındağ ilçelerinde uygulama yapıldı.

Uygulamada, 17'si Afganistan, ikisi Pakistan ve biri Özbekistan uyruklu 20 göçmen ile bu kişileri Ankara'ya getiren iki kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.

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