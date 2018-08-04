THY - Trabzon
0553 313 94 23

Başkentte 13. kattaki asansörden düşen işçi öldü 

Ankara'da çalıştığı 20 katlı bir inşaatın 13'üncü katında asansör üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybedip aşağıya düşen Ramazan Aktaş (38) hayatını kaybetti.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:27
Başkentte 13. kattaki asansörden düşen işçi öldü 

Olay, saat 13.30 sıralarında Altındağ ilçesi Kazım Karabekir caddesi üzerinde bulunan 20 katlı bir inşatta yaşandı. İnşaatın 13'üncü katında asansör üzerinde çalıştığı esnada dengesini kaybeden Ramazan Aktaş binanın 4'üncü katına düştü. Aktaş'ın yerde hareketsiz yattığını gören mesai arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aktaş'ın cenazesi morga kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:27
  1. ankara
  2. asansör
  3. işçi
  4. iş kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyaca ünlü aktörün tarikatından kaçanlar şok gerçekleri itiraf etti!
    1. Dünyaca ünlü aktörün tarikatından..
    2. 1 metrelik yılan, kafesteki muhabbet..
    3. Başkan Erdoğan'dan sürpriz hastane..
    4. Trabzonspor'dan Bedirhan bebek ve..
    5. Şili Kongresi'nden plastik poşet kararı!
    6. Öldürülen gencin hayali gerçek oldu
    7. CHP'li muhaliflerden 'mahkeme' çıkışı!..
    8. Fatih Terim: Dünya çapında bir takım..
    9. Alçak saldırıda korkunç detay! Tam 8..
    10. Periscope'a 'Süper Lig' engeli
    11. 22. dönem POMEM mülakat sonuçları..
    12. En zehirlisi o! Gaziantep'te..
    13. POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı..
    14. 22. Dönem polis mülakat sınav..
    15. İslami İşler Heyeti Başkanı kaçırıldı
    16. ASELSAN'dan 'ELMAS' projesi: Türk..
    17. Emekli maaşları ve 1000 TL Kurban..
    18. "Gitsin HDP’ye eşbaşkan olsun. Hiç..
    19. Uzman isimden bedelli askerlik..
    20. Melih Gökçek CHP'deki kulisi açıkladı:..
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018