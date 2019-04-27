0553 313 94 23

Başkentliler taze balığa doydu

Başkentliler, denizlerde balık avının serbest olduğu av sezonu süresince taze balığa doydu.

27 Nisan 2019 Cumartesi 10:42
Başkentliler taze balığa doydu

Başkentliler, denizlerde balık avının serbest olduğu av sezonu süresince taze balığa doydu.


Av sezonun bittiği 1 Eylül 2018 tarihinden, av yasağının başladığı 15 Nisan 2019 tarihine kadar taze balık Ankaralıların sofrasından eksik olmadı.


Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Eylül-Nisan ayı tarihleri arasında Ankara genelinde tüm ilçelerdeki balık satış noktalarına düzenli olarak taze balık sevkiyatı yaptı.


Ankaralılar, sevilen lezzeti ve uygun fiyatını da göz önünde tutarak bu yıl en çok hamsiyi tercih etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali verilerine göre, Başkentliler av sezonu süresince toplam 6 bin 746 ton hamsi tüketti.



İkinci sırada palamut var


Karadeniz’de Zonguldak Ereğli, Rize, Hopa ve Trabzon’da avlanılan palamut yoğunluğunun dikkat çektiği av sezonunda başkentliler hamsiden sonra bin 600 ton ile ikinci sırada en çok palamut tüketti. Palamudu bin 14 tonluk tüketimle istavrit izledi.


Başkent’te 662 tonla sardalya, 260 tonla çupra, 200 tonla levrek, 150 tonla mezgit, 130 tonla alabalık tüketildi.


Başkentlilerin tercih ettiği balıklar arasında yer alan uskumru, barbun, tekir, çinekop, kefal, somon, küpez, granyöz ve diğer balıkların toplam tüketimi ise 738 tona ulaştı.


Denizlerde av yasağının 15 Nisan’da başladığını hatırlatan toptancı hali yetkilileri, toptancı haline gelen balıkların Büyükşehir veterinerlerince düzenli olarak kontrolden geçirildiğine dikkat çektiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 10:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Lig beşinciliği bizim için son derece önemli"
    1. "Lig beşinciliği bizim için son derece..
    2. DT, çocukları Van'daki şenlikte..
    3. “Olgun Gençler”den konser
    4. Yatırımcı rehberi (4)
    5. 35 yıllık çocuk tiyatrosu ayakta kalma..
    6. “Sıfır atık” projesine dikkat çektiler
    7. Mardin’de tarihi mezarlar tahrip edildi
    8. Uludağ son yılların en iyi sezonunu..
    9. Yatırımcı rehberi (3)
    10. Hamile eşini döverek bebeğin ölümüne..
    11. Fenerbahçe'den Bafetimbi Gomis hamlesi
    12. Yatırımcı rehberi (1)
    13. Yatırımcı rehberi (2)
    14. Yavrulayan inekleri ölen çiftçi..
    15. Efeler Ligi'nde şampiyon yarın belli..
    16. Vefa Küçük: "Organizasyonlardan dolayı..
    17. Paskalya Bayramı öncesi turistlerin..
    18. Faslı sevgililerin kavgası Taksim..
    19. Hainlerin Mart planı ortaya çıktı
    20. Polis aracındaki cinsel saldırıya iyi..
    21. Peugeot yeniden "Müşteri Deneyimini En..
    22. Mağara yaşamına geri döndü
    23. Elazığ’da "Uçangöz"le trafik denetimi
    24. Albaraka Türk Bağdat'ta şube açtı
    25. Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı’nda feci..
    26. Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret!..
    27. Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu..
    28. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu..
    29. Şaşkına çeviren olay! Arkadaşını..
    30. (Özel) Kuzuyla alışverişe gidiyor,..
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım

    Günün Karikatürü

    27 Nisan 2019
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    TBMM’ye teklif sunuldu! 8 Mayıs ‘Soykırımı Anma Günü’ kabul edilsin
    TBMM’ye teklif sunuldu! 8 Mayıs ‘Soykırımı Anma Günü’ kabul edilsin