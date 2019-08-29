0553 313 94 23

Başkentini değiştirecek olan Endonezya Türk yatırımcıları bekliyor

Endonezya Cumhuriyeti Başkonsolosu Herry Sudradjat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:20
Başkentini değiştirecek olan Endonezya Türk yatırımcıları bekliyor

Endonezya Cumhuriyeti Başkonsolosu Herry Sudradjat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Ülkenin yeni başkentinin Cakarta’dan Borneo Adası’nda Doğu Kalimantan eyâletinde bir bölgeye kurulacağını belirten Başkonsolos Sudradjat,“Devletimiz sıfırdan bir başkent kuruyor. Bu süreçte Bursalı yatırımcıları ülkemize bekliyoruz” dedi.


BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Başkonsolos Herry Sudradjat’ı ağırladı. Ali Uğur, Türkiye’nin üretim üssü Bursa’nın 15 milyar dolara yakın ihracatıyla ülke ekonomisine yön veren bir şehir olduğunu söyledi. Uğur, Bursa ekonomisinin yatırımcısına güven veren bir şehir olduğunu dile getirdi. Bursa’nın 200’e yakın ülke ve bölge ile ticaret yaptığını kaydeden Ali Uğur, Endonezya ile Bursa arasındaki ticaret hacminin artış eğiliminde olduğunu vurguladı. Bursa’ya yaklaşık 10 bin kilometre uzaklıkta olan Endonezya’ya 60’a yakın Bursalı firmanın ihracat yaptığını dile getiren Ali Uğur, “Ülkemizin ilk OSB’sinin kurulduğu Bursa, Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 10’unu tek başına yapan bir şehir. Dünyanın 121 ülkesinden fazla ihracat yapan kentimiz ile Endonezya arasında ticari ilişkilerin artmasını istiyoruz” diye konuştu.


BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Bursalı firmaların ihracat odaklı büyümesi için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Şenocak, Ticaret Bakanlığı destekleriyle Makine Sektörel Ticaret Heyeti programı çerçevesinde geçen temmuz ayında 30 kişilik makine sektörü temsilcisinin Endonezya’ya gittiğini hatırlattı. Endonezya’nın nüfus yoğunluğu ve gelişen ekonomileriyle cazip bir ihracat pazarı olma potansiyeli taşıdığını kaydeden Şenocak, “Hedefimiz yakın coğrafyamızın yanı sıra farklı pazarlarda da Bursalı firmalarımızın varlığını güçlendirmek.” dedi.


17 binden fazla adadan oluşan ülke


Endonezya Başkonsolosu Herry Sudradjat, dünyanın en kalabalık 4. nüfusuna sahip Endonezya’nın 17 binden fazla adadan oluşan bir ülke olduğunu dile getirdi. Endonezya’nın zengin doğal kaynaklara ve disiplinli bir mâlî politikaya sahip olduğunu söyleyen Sudradjat, “Endonezya Güneydoğu Asya’daki en büyük ekonomisi” şeklinde konuştu.


Yeni başkentte inşaat atağı olacak


Başkonsolos Sudradjat, Endonezya’nın başşehrinin değiştirilerek, Borneo Adası’nda Doğu Kalimantan eyâletinde bir bölgeye kurulacağını ifade etti. Sudradjat, “Bu süreç yaklaşık 10 yıl sürecek. Sıfırdan bir başkent kurulacak. Yoğun bir şehirleşme atağı olacak. Bu süreçte Bursalı firmalarımızı yatırım için ülkemize bekliyoruz. Karşılıklı ticaret heyetleriyle iki ülke arasındaki işbirliğini daha da kuvvetlendirebiliriz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:20
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nice, Dolberg'i transfer etti
    1. Nice, Dolberg'i transfer etti
    2. Basketbol Süper Ligi Pazarlama Zirvesi
    3. Erol Bedir'den Galatasaray maçı..
    4. Kırşehir, İl Spor Güvenliği toplantısı..
    5. Adıyaman'da korkutan yangın! 2 hektar..
    6. Jody Lukoki adım adım Konyaspor'a
    7. Erzurum’da koç başlı mezar taşları..
    8. Topçam şenlikleri sünnet şöleni ile..
    9. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    10. NTSO Başkanı Parmaksız 30 Ağustos..
    11. Kaymakam Küçük’ten Nazilli’ye sert..
    12. Kazada hayatını kaybeden öğretim..
    13. Beşiktaş’tan Mehmet Ekici açıklaması
    14. Büyük tartışmalara yol açtı! Su-57'den..
    15. Adnan Menderes Parkı, Efeler..
    16. Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna..
    17. Erol Bedir: “Zafer Bayramı’nda..
    18. Türkiye ve Rusya'dan yeni Su-57 hamlesi!
    19. "Her zaman sahada çalışmayı tercih..
    20. Bodrum’da ’Müsaitseniz size geliyoruz’..
    21. Akbatı 8. Yaşını Göksel ve Kolpa ile..
    22. TOTAL Oil Türkiye, gerçekleştirdiği..
    23. CHP-İYİ Parti ittifakında deprem!..
    24. Tunceli’de bir haftada etkisiz hale..
    25. Transanatolia Kahramanmaraş’tan geçti
    26. Başkentini değiştirecek olan Endonezya..
    27. Dünyanın en iyi drift pilotları..
    28. Yemen’de Husi saldırılarında 36 asker..
    29. Ali Kuçik, Zonguldak Kömürspor’da
    30. Faiz riski yönetimi için yurt dışına..
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı