Başkentin sular altında kalmasını seyreden Yavaş’a AK Parti’li Yalçın’dan tepki: Amblemi bırak metroya bak

Hafta sonu Ankara’yı etkisi altına alan yağışlar başkenti teslim alırken, metro seferlerinin 3 gün yapılamaması halkı perişan etti. Yüz binlerce Ankaralı işe gitmek üzere metro istasyonlarına giderken, metro seferlerinin yapılamaması nedeniyle mağdur oldu. Otobüs seferlerinin de yetersiz olması nedeniyle işlerine geç kalan Ankaralılar, CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’a isyan etti.

Sorunlar aynen duruyor

Akit’e konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın ise, şunları dile getirdi: “Mansur Yavaş’ın seçimlerden sonra ilk yaptığı iş onca sorun varken Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin amblemini değiştirmeye çalışmak oldu. 2019 yılında göreve geldiğinden beri iş yapmak, alt yapı yatırımlarını hayata geçirmek yerine sadece algıya sarıldı. Yavaş’ı söz verdiği yatırımları yapmaya davet ediyoruz. Artık ikinci dönemleri. Bahaneleri kalmadı. Algıya sarılmak yerine Ankaralıların alt yapı ve ulaşım sorunlarını çözmek üzere çalışsınlar. 2019’da ‘Hiçbir bahaneye sığınmadan altyapı çalışmalarını tamamlayacağız. Ne sorunlar varsa hiçbir mazeret üretmeden hepsini gidereceğiz’ demişti. 5 yılı aşkın bir zaman geçti. Hâlâ ‘eskiden şu yapılmamış, bu yapılmamış’ diyerek mazeret üretiyorlar. Artık kendilerinin de koca bir geçmiş dönemleri oldu. Bu dönemde yaşanan olumsuzlukların hesabını vermek zorundalar. Ankara’da sürekli artan bir nüfus var, gelişen bir şehir var. Ona göre de altyapı sorunlarının giderilmesi lazım. Ankaralılar bulut gördüğünde sokağa çıkmaktan endişe ediyorlar. Önceden böyle sorunlar yaşanmıyordu. Bir sağanak yağışta bütün alt geçitler suyla doluyor. Metro seferleri yapılamıyor. Vatandaşlar mağdur oluyor. Ankara’nın dağ gibi yığılmış alt yapı, ulaşım, trafik sorunları varken, sanki hiçbir sorun yokmuş gibi seçimlerden sonra Mansur Yavaş’ın ilk kalkıştığı iş ABB’nin amblemini değiştirmeye çalışmak oldu.

Amblemin neyi batıyor sana

Ayrıca Ankara’nın ambleminde sizi ne rahatsız ediyor? Ankara’nın ambleminde hilal var, yıldız var, cami var, Atakule ve Ankara Kalesi’ni temsilen bir simge var. Bunları niye değiştirme gereği duyuyorsunuz? Vatandaşın böyle bir talebi yok. Algıya yönelik suni gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Bizim ‘Algı belediyeciliği’ diye eleştirdiğimiz şey tam da budur. Ankaralıların bu suni gündemlerle kaybedeceği bir dakikaya bile tahammülü yok. Başkente yakışır bir belediye hizmeti bekliyor. ”

AK Parti ABB Belediye Meclis Üyesi Fatih Ünal da, şunları söyledi:

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Bulut gördüğünde korkuyor

“6 yıldır Mansur Yavaş ABB’de iş başında. ASKİ Genel Müdürlüğü ile alakalı sorunları Belediye Meclisi’nde defalarca dile getirdik. Mazgalların kapatılmasından tutun, temizlenmemesine kadar, trafik konusunda ciddi sıkıntıların yaşandığına kadar pek çok sorunu gündeme getirdik. Ancak hiçbirini dikkate almadı. 5 yılı boşa geçirdi. Son gelinen noktada da hem mazgalların tıkanıklığı, hem mazgalların kapatılması nedeniyle Ankara yağışa yine hazırlıksız yakalandı, sınıfta kaldı. Metrolar da yollar da kullanılamaz hale geldi. Problem daha da büyüyecek gibi görünüyor. Ankara her geçen gün daha da kötü durumlara düşecek, çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Ankaralılar artık bulut göründüğünde, yağmur yağdığında boğulma tehlikesi yaşamaktansa çareyi eve kapanmakta buluyor. Yeterli de bir önlem de alınamıyor. Ne yazık ki 2024 yılına geldiğimiz şu zamanda bu görüntü başkent Ankara’ya yakışmıyor.”