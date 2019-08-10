Başkent'in kurbanlıkları Çubuklu'da

Denetimlerindeki etkinlikle öne çıkan Çubuk ilçesinin Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Akbayrak, “Kurbanlıkların pasaportlarında tüm bilgiler gösteriliyor. Vatandaşlarımız mutlaka pasaporta bakmalılar. Şüphelendikleri durumda e-Devlet’ten hayvanın kimliğini sorgulayabilirler” uyarısında bulundu. Besicilerle müşteriler arasında sıkı pazarlıkların yaşandığı Çubuk hayvan pazarı, renkli görüntülere sahne oldu.

Geçen hafta içinde pazarda kurbanlık satışı yapan 69 yaşındaki Name Arıkan’ın, “Kendimi bildim bileli bu işi yapıyorum. Kurbanlıklar bu yıl para etmiyor’’ demesi dikkat çekti. Sattığı kurbanlıklardan birisinin yaklaşık 400 kilo geldiğini söyleyen Name Hanımın 12 bin lira istemesi de ayrı bir espri konusu olmuştu. Kırıkkale’nin Keskin ilçesinden kurbanlık satmak için pazara geldiğini dile getiren Berat Ünlüer ise “Kurbanlıklarımızın büyük bir kısmını sattık, az kaldı. Satışlarımız şimdilik iyi. Danalarımızı 8 bin 500 ila 10 bin lira arası satıyoruz” dedi.

Pazarda küçükbaş hayvanları satan İsa Çoban da, “Fiyatlar ucuz, yem pahalı. 46 kurbanlık getirmiştim tanesini 850 liraya verdik. Geçen sene de aynı fiyattı, hiç değişen yok” demesi, bu yıl kurban pazarlarındaki fiyat dengesini tüm çıplaklığı ile ortaya koymuş oldu. Satıcıların pazara getirdikleri kurbanlıkları daha iyi fiyattan satma çabasına karşılık, sıkı pazarlıkla kurbanlık alan Nimet Çetin Abla da, “İstediğim hayvana uygun fiyata sahip olduğum için mutluyum” sözleriyle bir çok müşterinin tercümanı oldu.