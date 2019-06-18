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Başkent’in gurur: FOMGET

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı FOMGET Gençlik Spor Kadın Futbol Takımı, şampiyon oldu.

18 Haziran 2019 Salı 12:13
Başkent’in gurur: FOMGET

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı FOMGET Gençlik Spor Kadın Futbol Takımı, şampiyon oldu.


Kadınlardan oluşan futbol takımı ile futbolu bayanlara ve Ankara’ya sevdiren FOMGET, Türkiye’nin köklü spor kulüplerinden Beşiktaş, Galatasaray, Antalyaspor ve Kocaeli Bayan Futbol Takımları gibi adını duyurmayı başardı ve 2. Lig’den 1. Lige yükseldi.


Büyükşehir Belediyesi FOMGET Gençlik Spor Kadın Futbol Takımı, gerek Türkiye Kadınlar Liginde gerekse Genç ve Yıldız Kızlar Şampiyonalarında elde ettikleri başarılarla Başkent’in gururu oldular.


Büyükşehir FOMGET Kadın Futbol Takımının almış olduğu başarı ödülleri sırasıyla şöyle:



2009-2010 Ankara Minik Kızlar Bölge Şampiyonluğu


2012-2013 Türkiye Yıldız Kızlar İkinciliği


2013-2014 Türkiye Genç Kızlar İkinciliği


2014 Yılında “Yılın En İyi Kadın Futbol Takımı” Ödülü


2015 Türkiye Yıldız Kızlar Şampiyonluğu


2015 Türkiye Genç Kızlar Şampiyonluğu


2015 Yılında “Yılın En İyi Kadın Futbol Takımı” Ödülü


2016 Türkiye Genç Kızlar Üçüncülüğü


2016-2017 Türkiye Kadınlar 3. Ligi Şampiyonluğu


2017 Türkiye Yıldız Kızlar Şampiyonluğu


2017 Yılında “Yılın En İyi Kadın Futbol Takımı” Ödülü


2017- 2018 Kadınlar 2. Lig Üçüncülüğü


2018 Türkiye Yıldız Kızlar Üçüncülüğü


2018 Türkiye Genç Kızlar İkinciliği


2018-2019 Türkiye Kadınlar 2. Ligi Şampiyonluğu



Kupalı kutlama


Madalyalarını ve şampiyonluk kupasını Sincan Aile Yaşam Merkezi’nde düzenlenen törenle alan FOMGET Gençlik Spor Kadın Futbol Takımı, başarılarını kulüp yöneticileri ve aileleriyle birlikte kutladı. Oynadığı 28 karşılaşmanın 23’ünü galibiyetle, ligi de 71 puanla tamamlayan FOMGET’li bayan futbolcular, Büyükşehir ve Başkenti en iyi şekilde temsil ederek, hem yurtiçinde hem de yurtdışında başarılara imza atmayı sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:13
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