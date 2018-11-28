Başkent’in göbeğinde kaçak sigara rezaleti

Oğuzhan Gültekin Ankara

Terör örgütleri ve organize suç örgütlerinin ortak çıkar sağladıkları alanların başında uyuşturucu, kaçak sigara ve bağımlılık yapan kaçak maddeler yer alıyor. Yetkililerin sürekli uyarılarda bulunduğu bu konuda denetim yapan kurum ve kuruluşların da yasalar çerçevesinde ellerini taşın altına sokması gerekirken, eksik denetim nedeniyle umuma açık alanlarda bile kaçak sigara satılabiliyor. Kaçak sigara satıcıları açık tütünnargile malzemesi adı altında açtıkları tezgahlarda Başkent’in göbeğinde bile kaçak sigara satabiliyorlar.

Tezgah altı sigara deposu

Başta Ankara olmak üzere İstanbul, İzmir gibi metropollerde, halkın yoğun olduğu bölgelerde tezgah altından kaçak sigara satışı yapılıyor. Küçük çocukların oyun oynadıkları park ve bahçe yanlarından, kafe ve pastane yanlarına kadar açılan açık tütün ve nargile malzemesi satan dükkanlarda, kaçak sigaralar tezgah altından çıkartılarak, yaş kontrolü dahi yapılmadan alıcılara sunuluyor. Başkent Ankara’nın en işlek yeri olan Kızılay’da bazı pasaj içlerinde, açık tütün ve nargile malzemeleri satılan tezgahlarda el altından gümrüksüz paketlenmiş ve kaçak tütün doldurularak paketlenmemiş sigaralar satılabiliyor. Diğer yandan Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (BÜİS) tarafından kontrolü sağlanamayan, sahte bandrol yapıştırılmış sigaralarda yine tezgah altından satılıyor.

18 yaş sınırlaması da yok

Tezgahlarda kaçak sigara satanların yaş sınırlaması da yok. Yasalara göre 18 yaşını doldurmamış kişilere sigara satışı yasakken, bu tezgahlarda üzerinde okul kıyafeti bulunan çocuklara dahi kolaylıkla sigara satılıyor. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün raporlarına göre 2018 yılının 9 ayında toplamda 13.1 milyon paket kaçak sigara yakalanmasına rağmen ruhsatlı çalışan tütün ve nargile malzemeleri satan dükkanların denetimlerinin eksik yapılması yüzünden el altından kaçak sigara satışları yapabiliyorlar. Sigara ve uyuşturucu kullanımının ilkokul seviyelerine kadar düşmesi aileleri korkutuyor.