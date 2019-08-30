0553 313 94 23

Başkent’in dört bir tarafında yeni yol, alt geçit ve kavşak çalışmaları devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kesintisiz ve daha güvenli bir ulaşım için Başkent’in dört bir yanında yeni yol, asfalt, alt geçit ve kavşak çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:37
Başkent’in dört bir tarafında yeni yol, alt geçit ve kavşak çalışmaları devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kesintisiz ve daha güvenli bir ulaşım için Başkent’in dört bir yanında yeni yol, asfalt, alt geçit ve kavşak çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Başkent’in önemli noktalarında trafiği rahatlatmak için 5 kavşakta alt geçit ve alternatif yol çalışmaları için düğmeye basan Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Yolu üzerinde üç alt geçit projesi için çalışmalara başladı. Alt geçit çalışmaları nedeniyle kısa süre sonra trafiğe kapatılacak Eskişehir Yolu’nda trafiğin olumsuz etkilenmemesi için ilk etapta alternatif güzergah belirlendi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Çankaya Yaşamkent Mahallesi 3035. Cadde’de asfalt öncesi mekanik serim çalışmalarına başladı.


Konutkent Mahallesi girişi, Yaşamkent Mahallesi girişi kavşağında birer alt geçit ile Başkent Üniversitesi önündeki giriş kapısı sonrasında bir U dönüş alt geçidinin yapım çalışmalarına başlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, üç alt geçit sayesinde Ankara-Eskişehir istikametindeki trafik akışını rahatlatmayı amaçlıyor. Eskişehir Yolu üzerinde planlanan alt geçitler sebebiyle başlayacak çalışmaların ulaşımı aksatmaması ve ulaşımın kesintisiz devamı için alternatif yol çalışmaları devam edecek. Dumlupınar Bulvarı üzerine 3 alt geçit projesini kısa sürede bitirmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi, Şaşmaz Sanayi Bulvarı’na katlı kavşak ile Etimesgut İstasyon Caddesi’ne alternatif bulvar projeleri ile de Başkent trafiğini rahatlatacak.


Başkent genelinde asfalt serim ve asfalt yama çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi sınırları içerisinde yol genişletme ve otoyol bağlantı çalışmalarına da başladı. Her biri yaklaşık 500’er metre olan 4 otoyol bağlantı kolunun yanı sıra ana güzergahlarda toplamda bin 200 metre yol genişletme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 3 bin 200 metre uzunluğunda imalat yaparak bu yolların asfaltlama çalışmalarını hızlandırdı. Çalışmaların tamamlanmasıyla Karapürçek, Beşikkaya, Doğantepe, Hüseyin Gazi, Gicik, Tatlar ve Peçenek mahallelerine otoban bağlantısı sağlanmış olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:37
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu Türk bayrağında 36 bin 647 şehidin ismi var
    1. Bu Türk bayrağında 36 bin 647 şehidin..
    2. Antalya’da uyuşturucu operasyonunda 4..
    3. (Özel) Suriyeli ve Türk çocuklar..
    4. “Kimse yüzde 14’lük zamma imza..
    5. Karalar törene geç kaldı Büyükşehir’in..
    6. Terör sevici eski başkanların tehdit..
    7. Demokratik Kongo’da ebola bilançosu 2..
    8. Zafer Bayramı Sarıkamış’ta törenle..
    9. Paketler devreye giriyor büyümedeki..
    10. Michelin ve PlayStation'dan iş birliği
    11. Büyük zaferin 97. yılını deniz dibinde..
    12. Ayılar, 8 arı kovanını parçaladı
    13. Meteoroloji’den 6 il için sağanak..
    14. 5 ilde gün boyu kısa süreli yağışlar..
    15. AŞT yeni sezonda perdesini 26 oyunla..
    16. Başkent’in dört bir tarafında yeni..
    17. Cammu Keşmir'de güvenlik güçlerine..
    18. Kartal’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    19. Genç Efeler, ADÜ ile engelleri aşacak
    20. Aksaray’ın peribacaları olan Selime..
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması