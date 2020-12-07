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Dünya Başkenti ele geçirmişlerdi, iddialar yalanlandı! Duyurdular
Dünya

Başkenti ele geçirmişlerdi, iddialar yalanlandı! Duyurdular

Etiyopya, ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) elinden alınan Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'de hiçbir sivilin zarar görmediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 18:29:00 -
Başkenti ele geçirmişlerdi, iddialar yalanlandı! Duyurdular

Etiyopya, ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) elinden alınan Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'de hiçbir sivilin zarar görmediğini bildirdi.

Etiyopya Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, basında öne sürülen iddiaların aksine Tigray eyaletinin başkenti Mekelle ele geçirilirken, sivillerin, halkın konut ve iş yerlerinin zarar görmediği belirtildi.

Askeri operasyonun tamamlandığı ve hükümetin şu anda suçluları yargı önüne çıkarmayı amaçladığı bildirilen açıklamada, yerinden olanlara ve operasyondan olumsuz etkilenenlere yönelik insani yardım çalışmasının başladığı duyuruldu.

TPLF'nin savaşın devam ettiği ve direnişin başladığı gibi "yalanlara" başvurduğuna belirtilen açıklamada, Tigray halkının TPLF'nin aksine barış, özgürlük ve güvenliğe kavuşmayı arzuladığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, en kısa zamanda Sudan'a kaçan mültecilerin de ülkesine geri getirileceği bildirildi.

4 Kasım'da, bölgeyi yöneten isyancı TPLF'nin federal orduya yönelik saldırılarının ardından başlatılan operasyonda binlerce kişinin yaşamını yitirdiği, 50 bine yakın kişinin Sudan'a sığındığı belirtiliyor.

Etiyopya hükümeti, geçen hafta, Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'ye girilmesinden sonra operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurmuştu.

TPLF, çok sayıda etnik grubun bir arada yaşadığı ve etnik kökene dayalı federalizmin benimsendiği ülkede, komünist Derg yönetiminin yıkılmasının ardından kurulan Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesini (EPRDF) kullanarak 2018'e kadar ülke yönetiminde başat güç olmuştu.

Başbakan Abiy Ahmed'in 2019'da EPRDF'yi lağvederek kurduğu yeni partiye katılmayan TPLF, seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu öne sürmüş, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.

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