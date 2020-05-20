Başkente tekstil yatırımı talebi

Baran, “İstihdam deposu tekstil sektörünün gelişmesiyle şehrimizde işsizlik rakamları da gerileyecektir” dedi. ATO’nun Konfeksiyon, Hazır Giyim, Triko Meslek Komitesi toplantısına başkanlık eden Baran, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sektörün zor bir dönemden geçtiğini ifade etti. Yüksek hızlı tren yatırımlarıyla Ankara’nın, civarındaki şehirlerde yaşayan 15 milyonluk bir nüfusun iki saatlik yolculukla ulaşarak alışveriş yapabileceği bir kent haline geldiğine dikkati çeken Baran, bu avantajın doğru kullanılması gerektiğini vurguladı. Ankara’nın sadece savunma sanayii ve bilişimin değil tekstil sektörünün de başkenti olduğunu kaydeden Baran, konfeksiyon ve hazır giyim sektörünün ekonomideki payını büyütmek için teşvik talep ediyor. İstihdam deposu tekstil sektörünün gelişmesiyle şehrimizde işsizlik rakamları da gerileyecektir” değerlendirmesinde bulundu.