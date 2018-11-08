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Başkente 5G vadisi

Turkcell, kurulan 5G Vadisi Açık Test Sahası’nda ilk 5G sinyalini Huawei’nin sistemleri ile verdi.

08 Kasım 2018 Perşembe 09:48
Başkente 5G vadisi

Ekonomi Servisi

İletişim devi Turkcell, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) önderliğinde Ankara’da kurulan 5G Vadisi Açık Test Sahası’nda ilk 5G sinyalini Huawei’nin sistemleri ile verdi. Bugün itibariyle tüm operatörlerin kullanımına sunulacak olan sahada en yeni teknolojiler test edilebileceği gibi yerli ürünlerin geliştirilebilmesi için firma ve üniversitelere ortam oluşturulacak.

“Teknoloji üreten ülke olacağız”

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, şirket olarak Türkiye’nin kendi teknolojisini geliştiren ve üreten bir ülkeye dönüşmesi için gereken her adımı atacaklarını dile getirdi. “5G vizyonunu ortaya koyan ülkelerin başında geliyoruz. Önemli Ar-Ge iş birlikleri ile bizi 5G’de söz sahibi yapacak çok önemli bilgi birikimi kazanıyoruz” diyen Sezgin, şunları söyledi:

“Söz sahibi olacağız”

BTK liderliğinde Ankara’da hayata geçen 5G Vadisi Açık Test Sahası’nda ilk 5G sinyalini vererek testlerimizi gerçekleştirmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. En yeni teknolojilerin test edileceği 5G Vadisi ülkemizin 5G alanında söz sahibi olabilmesinde büyük rol oynayacak. 5G’nin Türkiye için tarihi bir fırsat olduğuna ve kamu-özel sektör iş birliği ile bu teknolojilerde öncü olabileceğimize inanıyoruz. Türkiye’nin Turkcell’i olarak ülkemizi en yeni teknolojilerle buluşturmak ve yerli hale getirmek için sürekli araştırma ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz.

Kalabalıkta bile hızlı internet

Hacettepe Üniversitesi’nde kurulu olan 5G Vadisi Açık Test Sahası’nda  3.5 GHz frekans bandında yayın yapan ve ‘Massive MIMO’ (çoklu alıcı-verici anten) gibi teknolojiler bulunuyor. Türkiye’de ilk kez Turkcell tarafından kullanılan ‘Massive MIMO’ teknolojisi ile mobil internet kullanımının yoğun olduğu alanlarda (alışveriş merkezleri, oteller, konser salonları gibi) çok sayıda kişinin aynı anda yüksek hızlarda internet kullanımına imkân tanınıyor. Bu sayede mobil internet kullanıcıları yoğunluktan etkilenmeden yüksek hızlarda internet deneyimlerini sürdürebiliyor.

 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 09:48
  1. Ankara
  2. Turkcell
  3. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK)
  4. 5G Vadisi Açık Test Sahası
  5. Huawei
  6. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin
  7. Ar-Ge
  8. 5G
  9. Hacettepe Üniversitesi
  10. Massive MIMO
  11. Massive MIMO’ (çoklu alıcı-verici anten)

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