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Aktüel Başkent sokağa çıkma kısıtlamasıyla sakin bir gün geçiriyor
Aktüel

Başkent sokağa çıkma kısıtlamasıyla sakin bir gün geçiriyor

Kovid-19 tedbirleri kapsamında dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların genel olarak uyduğu görüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-26 12:49:20 -
Başkent sokağa çıkma kısıtlamasıyla sakin bir gün geçiriyor

ANKARA (AA) - Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında başkentte cadde, sokak ve kontrol noktalarında denetimler sürüyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ülke genelinde dün saat 21.00'de başlayıp pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ankara'da cadde, meydan, sokaklar ile tarihi alanlarda sessizlik hakim oldu.

Kısıtlama doğrultusunda ana caddeler başta olmak üzere, tüm noktalarda denetim yapan polis ekipleri, araçlarıyla seyahat eden vatandaşların izin belgelerini tek tek kontrol etti, maske ve araç içi mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

Kısıtlamadan muaf olmadığı halde dışarda olduğu tespit edilenler hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Yaya devriye ekipleri ise iş yeri sahiplerini ve vatandaşları kısıtlama kurallarına ilişkin uyardı.

Vatandaşların yaya olarak geldikleri alışveriş merkezlerinden ihtiyaçlarını aldıkları, kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu görüldü.

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