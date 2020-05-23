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Başkent, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

Yeniakit Publisher
2020-05-23 00:25:27 -
Başkent, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Ankara'nın işlek cadde ve sokakları boşaldı.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında 26 Mayıs'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması, bu gece yarısı 00.00 itibarıyla başladı.

Yasağın başlamasıyla şehrin işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Ulus ve Sıhhiye Meydanları ile Güvenpark'ta sessizlik hakim oldu. Meydan, ana cadde ve sokaklarda, yaya ile araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi.

Maske ve eldivenle görev yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ihlaline karşı şehrin belirli yerlerinde uygulama noktaları oluşturdu ve caddelerdeki araçları durdurarak gerekli evrak kontrollerini yaptı. Mahalle bekçileri ise ara sokaklarda devriye yaptı.

İlk kez 81 ilde uygulanacak ve Ramazan Bayramı süresince devam edecek 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Mayıs gece yarısı sona erecek.


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