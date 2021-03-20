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Ekonomi Başkent ekonomisi etkinlik ile canlanacak
Ekonomi

Başkent ekonomisi etkinlik ile canlanacak

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 10:28:00 -
Başkent ekonomisi etkinlik ile canlanacak

Ziyarette ATO heyeti, Polatlı ilçesi sınırlarında gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılı dolayısıyla hazırlanan ve başkentin etkinlik ekonomisini canlandırmaya yönelik projenin sunumunu gerçekleştirdi. Başkentin kültür ve sanat ekonomisini canlandıracak ve turizmini geliştirecek “1921-Ya İstiklal Ya Ölüm” isimli proje hakkında bilgi veren Baran, “1921-Ya İstiklal Ya Ölüm’ adını taşıyan projeyle, salgın döneminin yavaşlattığı Ankara ekonomisine, kültür ve sanat ekonomisi ile katkı sağlamayı ve turizmi canlandırmayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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