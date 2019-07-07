0553 313 94 23

Başkent Ankara'da katliam gibi kaza! 3 kişi öldü

Ankara-Kırıkkale Karayolu Elmadağ ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

07 Temmuz 2019 Pazar 18:52
Başkent Ankara'da katliam gibi kaza! 3 kişi öldü

Başkent Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ölü ve yaralılar var.

Kaza, Ankara-Kırıkkale Karayolu Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale istikametinde seyir halinde olan 06 COM 10 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybı sonrasında karşı şeride geçerek önce 06 BK 0112 plakalı otomobile, daha sonra da 06 GD 6677 plakalı otomobile çarptı. Ankara istikametinde seyir halinde olan 06 NH 376 plakalı otomobil ise kazaya karışan araçlara çarpmamak için tarlaya uçtu. Kaza anında 06 COM 10 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi ve 06 GD 6677 plakalı otomobilde bulunan 1 kişi olay yerine gelen ambulanslarla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 3 yaralı da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapanırken, çalışmaların ardından trafik kontrollü olarak sağlanmaya başladı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 19:20
  1. Kırıkkale
  2. Ankara
  3. Trafik kazası
  4. ölü ve yaralılar var
  5. son dakika

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afyonkarahisar’da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
    1. Afyonkarahisar’da 5 araçlı zincirleme..
    2. Futbol: 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    3. Ali Gürbüz altın kemeri taktı
    4. 2019 Kadınlar Dünya Kupası Finali’nde..
    5. Sivrihisar Hava Yarışları 2019
    6. Sosyal medyanın diline düştü
    7. Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda..
    8. İçişleri Bakanı Soylu Ağrı’da
    9. Şenlik alanını hortum vurdu: Yaralılar..
    10. Çaykur Rizespor yeni sezon..
    11. Ayvacık'ta 3 hektarlık tarım arazisi..
    12. Bursa’da halk dansları yarışması..
    13. Gri listede aranan terörist Gabar..
    14. Cinayet büro memuru, motosiklet..
    15. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
    16. Numan Çürüksu Giresunspor’da
    17. Yunanistan seçimlerini Miçotakis önde..
    18. "Bu kemeri rahmetli babam için aldım"
    19. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Vedat..
    20. Ali Gürbüz altın kemeri taktı
    21. Yunanistan'da erken genel seçim
    22. Ebrar Karakurt, FIVB Uluslar Ligi'nin..
    23. Yunanistan’da yapılan erken seçimlerde..
    24. Polatlı'daki toplu ölümlerin nedeni..
    25. Elazığ’da trafik kazası:3 yaralı
    26. Bodrum’a tatile gelen genç küfür..
    27. INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı..
    28. 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor..
    29. Yunanistan'da seçimin galibi belli..
    30. İzmir'de ormanlık alanda yangın!..
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti
    Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar