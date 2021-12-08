Başkasıyla karıştırıp, otomobili kurşun yağmuruna tutmuşlar!

Edinilen bilgilere göre Yunus Emre Duman teyzesini evine bırakmak için Gaziosmanpaşa'da annesi ve kız kardeşinin de bulunduğu otomobil ile seyir halinde olduğu sırada, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, kurşunların hedefi olan Yunus Emre Duman direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan park halindeki otomobile çarparak durabildi. Silah seslerini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Duman'a sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Duman hayatını kaybetti. Otomobil içerisinde bulunan diğer kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Silahlı saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, saldırıyı 16 yaşındaki E.S.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Gözaltına alınan E.S. Duman'ın aracını aralarında husumet bulunan kişinin aracına benzettiği için kurşunladığını söylediği kaydedildi.

Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları derinlemesine çalışmalarının devamında, 6 kişi daha gözaltına alındı. E.S. (21) kişi ile C.K, E.D, O.H, B.B. ve N.S. isimli yaşı küçük kişilerin olayla bağlantılı bulunduğu tespit edildi.

16 yaşındaki E.S.'nin üzerinden olayda kullandığı silah da çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulamak üzere Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olay anına ilişkin güvenli kamerası görüntülerinde, Yunus Emre Duman'ın vurulduktan sonra otomobilin direksiyon hâkimiyetini kaybettiği ve yol üzerinde park halinde duran araçlara çarparak durduğu görülürken başka bir kamera açısından ise katil zanlısı E.S'nin ateş ettikten sonra kaçma anı yer alıyor

Duman'ın yakınları saldırının şaşkınlığını yaşadı

Duman'ın yakını Muhammed Enes Gülağaç, "Akşam saatlerinde kardeşim teyzesini bırakmak üzere Gaziosmanpaşa'da giderken yolda çapraz ateşe tutuluyor. 20 yaşında henüz böyle bir ölüme layık değildi. Gereğinin yapılmasını yetkililerden arz ediyorum. Hiçbir şekilde karıştığı biri yoktu. Kendisi askerden geleli bir sene olmuştu. Kendi haline genç bir arkadaşımızdı" dedi.