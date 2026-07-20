Başkasının cenazesini yıkayıp namazını kılıp defnettiler

Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yaşayan 81 yaşındaki Yusuf Kırlangıç, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kalp krizinden ölen Kırlangıç'ın cansız bedeni, Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Öğle saatlerine doğru Kırlangıç'ın cenazesini teslim almaya gelen aileye morgda görevliler tarafından cenaze teslim edildi.

Ailesi Kırlangıç'a veda etmek için cenaze torbasını açtıklarında babalarının cansız bedeniyle değil de başka bir cansız bedenle karşılaştılar. Ailenin durumu yetkilileri bildirmesi üzerine yapılan kontrollerde; cenazenin Erzin ilçesinde yaşayan İ.Ü.'ye ait oldu anlaşıldı. Erzin'de yaşayan şahsın ailesinin, kendi cenazeleri sanarak Kırlangıç'a ait cenazeyi aldıkları ve defnettikleri ortaya çıktı. Babalarının yerine bir başkasının cenazesinin kendilerine teslim edilmesine ve yaşanan karışıklığa Kırlangıç ailesi tepki gösterdi.

Ailenin tepkileri artarken süreç hızlandırılarak Yusuf Kırlangıç'ın cenazesi, defnedildiği mezarlıktan çıkartılarak Erzin Devlet Hastanesi morguna alındı. Haber üzerine babalarının cenazesini almaya giden Kırlangıç ailesi, cenazeyi akşam saatlerinde alarak ertesi sabah Serinyol Mahallesi Mezarlığı'na defnetti. Kırlangıç'ın cenazesi yıkanıp cenaze namazı kılınarak defnedildiği süreçte, karşı aile cenazenin kendi babaları olmadığını fark edemediler. Karışıklığın diğer aile tarafından fark edilmemesine anlam veremeyen Kırlangıç ailesi, olayla ilgili sorumlu kişiler hakkında şikayette bulanacaklarını söylediler.

Babalarının cenazelerini akşam teslim alıp sabah defnettiklerini ifade eden Bülent Kırlangıç, "Babamızın olduğunu kesinleştirdikten sonra Antakya'ya getirdik ve sabah da cenazemizi defnettik. Bu süreçte bizi yardımcı olan herkese teşekkür ederiz. Keşke yaşanmasaydı çok üzücü bir durumdu. Biz istiyoruz ki başka kimsenin canı yanmasın. Karşı aile gelip babalarını tanımaması nasıl bir olaydı anlamadık. Babamın cenazesini yıkamışlar, cenaze namazını kıldırmışlar, babamdan helallikte istemişler. Bu süreçler yaşanırken aile, babalarının olmadığını anlamıyor" ifadelerini kullandı.