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Dünya Başkanlık Trump’ın servetini eritti! Dudak uçaklatan kayıp
Dünya

Başkanlık Trump’ın servetini eritti! Dudak uçaklatan kayıp

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın dört yıllık başkanlık döneminde servetinden yaklaşık 700 milyon dolarını eritti.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 04:16:00 -
Başkanlık Trump’ın servetini eritti! Dudak uçaklatan kayıp

ABD eski Başkanı Donald Trump, seçimleri kaybetmesinin ardından mali olarak da kayıplar yaşadı.

Donald Trump’ın ABD ve İskoçya'daki tatil köyleri ve otellerinin 2015 ile 2020 arasında gelirleri yüzde 42 düşerek en son mali yıl için 90,8 milyon dolara geriledi.

Washington’daki The Trump International Hotel’in 2019'dan bu yana 26,2 milyon dolarlık bir düşüş sergilediği söyleniyor. Trump’ın bu oteli satma girişimleri şimdiye dek başarısızlıkla sonuçlandı.

Tatil beldesinin 2015'ten bu yana geliri 57 milyon dolar düştü

Miami'deki devasa Trump National Doral adlı tatil beldesi de, koronavirüs sırasında 560 işçinin işten çıkarılmasıyla gündeme geldi. Tatil beldesinin 2015'ten bu yana gelirinin 57 milyon dolar düştüğü öğrenildi.

ABD başkanlığından önce bir emlak zengini olarak adını duyuran Trump’ın gayrimenkul portföyünün değerinin son beş yılda çeyrek değerde küçülerek 1,7 milyar dolara gerilediği görüldü.

Bu arada, eski başkanın golf merkezlerindeki ziyaretçi sayıları arttı. Ancak İskoçya’daki golf sahalarının ikisi de para kaybediyor ve Profesyonel Golf Derneği, Joe Biden’ın seçim zaferi sonrası Kongre Binası baskınının ardından, Trump’ın New Jersey'deki Bedminster kursunda yapılacak 2022 şampiyonasını iptal etti.

Korona nedeniyle ofis gökdelenleri değer kaybetti

Koronavirüs salgınında daha fazla sayıda kişinin evden çalışmaya başlaması ve bu eğilimin daha da devam edebileceği beklentisiyle Trump'ın tamamen ya da kısmen sahibi olduğu ofis gökdelenleri de değer kaybetti.

Alman bankası da sırt çevirdi

1990'lardaki iflas başvurularından sonra eski başkana kredi vermeyi kabul eden tek banka olan Deutsche Bank da artık Trump’la çalışmayacağını açıkladı. Trump'ın özel uçak filosunda yer alan uçakların çoğunun yaşlı olması nedeniyle yıllar içinde bu uçaklarının değerinin düştüğü de öğrenildi.

Filosunun değeri düştü

2015'te yedi uçağının değeri 59 milyon dolar olarak hesaplanan Trump’ın 2020'de yapılan bir değerlendirmede de beş uçağının toplam değerinin 6,5 milyon dolar olduğu açıklanmıştı. Bazı uçakları elden çıkarması nedeniyle Trump’ın filosunun değerinin düştüğü belirtildi. Bloomberg’e göre Trump 2020 seçimlerinde kendisine oy veren 74 milyon kişiye hitap edecek bir haberkanalı ya da sosyal medya platformuyla büyük kazançlar elde edip zararının bir kısmını çıkarabilir. Trump’ın 4 yıl boyunca yaklaşık 700 milyon dolar kaybetti belirtiliyor.

 

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