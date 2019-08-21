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Başkanlardan ‘Hoş Geldin Bebek’ ziyaretleri

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile birlikte ‘Hoş Geldin Bebek’ ziyaretleri gerçekleştirerek, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:16
Başkanlardan ‘Hoş Geldin Bebek’ ziyaretleri

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile birlikte ‘Hoş Geldin Bebek’ ziyaretleri gerçekleştirerek, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.


İlk olarak Erenler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen ‘Hoş Geldin Bebek’ ziyaretleri gerçekleştirilirken, devamında çevre esnafı ve ilçede devam eden çalışmalar yerinde incelendi. ‘Hoş Geldin Bebek’ ziyaretlerinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bebekleri dünyaya gelen ailelerin ziyaret edilmesinin anlamlı bir çalışma olduğunu ifade ederek, “Bugün bu ziyaretlerde olmaktan dolayı mutluluğumu paylaşmak istiyorum. Rabbim evlatlarımıza hayırlı, huzurlu ve bereketli ömürler nasip eylesin” dedi.


Seçim öncelerinde olduğu gibi günlük yaşamda da her zaman halkın içinde olduklarını ve sorunları, çalışmaları takip ettiklerini ifade eden AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, “Gönül belediyeciliği çerçevesinde hem gönülleri yapmaya hem de güzel Sakarya’mız için güzel çalışmalar gerçekleştirmek için gayretle çalışıyoruz” dedi.


Aile ziyaretlerinin ardından esnaf ziyaretleri gerçekleştiren heyet devamında ilçede devam eden çalışmaları inceledi. Çalışmalar hakkında Başkan Ekrem Yüce’ye bilgi veren Başkan Fevzi Kılıç ise, “Belediyemizde halkımızı ağırlamaya, kendilerinin sorunlarını dinlemeye devam ediyoruz. Bir taraftan da sahada devam eden çalışmaları takip ederken kalan zamanlarımızı da kıymetli hemşerilerimiz ile geçirmeye özen gösteriyoruz. İlçemizde bebekleri dünyaya gelen ailelerimizi ziyaret ederek hem hal hatırlarını soruyoruz, hem de halkımızın, mahallelerimizin sorunlarını hakkında neler yapabileceğimiz üzerine konuşma imkanı yakalıyoruz. Ekiplerimiz sahada aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Sizler ile koordineli bir şekilde çalışmaya devam ederek ilçemize el birliği ile güzel hizmetler kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:16
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