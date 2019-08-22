0553 313 94 23

Başkanlar istişarede bulundu hanımları üzüm kesimine katıldı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı Turgutlu’da ağırladı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:08
Başkanlar istişarede bulundu hanımları üzüm kesimine katıldı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı Turgutlu’da ağırladı. Turgutlu Belediyesi hizmet binasına gelerek Başkan Akın ve Başkan Yardımcıları ile tanışan Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay, çalışmalarında Başkan Akın ve ekibine başarılar diledi. İki başkan istişarede bulunurken başkan hanımları da sultaniye üzüm hasadına katıldı.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı Turgutlu’da ağırladı. İlk olarak eşi Öznur Tugay ile birlikte Turgutlu Belediyesi hizmet binasına gelen Başkan Tugay burada Belediye Başkan yardımcıları ile tanışarak Turgutlu Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Cemil Tugay’a nazik ziyareti için teşekkür eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Çok değerli Karşıyaka Belediye Başkanım sevdiğim kadim dostum Cemil Tugay’a ve değerli eşi Öznur Tugay’a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Bizler göreve geldiğimiz günden itibaren halkla iç içeyiz. Amacımız halka hizmet etmek.Bugün de değerli dostumuz Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ziyaretimize gelerek bizleri mutlu etti. Kendisine ve değerli eşine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi. Misafirperverliğinden ötürü Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve ekibine teşekkür eden Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Çetin Akın başkanım ile sürekli diyalog halindeyiz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatları doğrultusunda halkımıza hizmet etmek için buralardayız. Bugün de Ege’nin sevilen ilçelerinden nam-ı diğer Kasaba’ya geldik. Sağ olsun Çetin Akın Başkanımız bizleri ağırladı misafir etti. Kendisine misafirperverliği ve göstermiş olduğu nezaket için ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Başkan Tugay’ın eşi Öznur Tugay da Başkan Akın’ın eşi Sabriye Akın ve Gülce Akın ile birlikte Turgutlu’nun çeşitli yerlerini gezerek Turgutlu ovasında meşhur sultani üzüm kesiminde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye ekonomisi için kritik veri açıklandı
    1. Türkiye ekonomisi için kritik veri..
    2. Terör propagandası yapmaktan aranan..
    3. Otomobil ile minibüs çarpıştı: 12..
    4. Petrol Ofisi hizmet şampiyonlarını..
    5. Jandarma dergisi çocukları dağıtıldı
    6. Trafik magandası tutuklandı
    7. Balıkçı ağlarına 1 tonluk balık takıldı
    8. İnşaat maliyetleri aylık yüzde 0,79..
    9. Mersin’de mevsimlik çiçek dikimi..
    10. Dolar/TL, 5,7420 seviyesinden işlem..
    11. Bakan Pakdemirli'den uçak açıklaması
    12. 28 Şubat darbesinin 1 numarası..
    13. Haliliye’de parklar güzelleşiyor
    14. Görevden alınan HDP’li belediye..
    15. Türkiye’nin varlıkları arttı,..
    16. Basit yaralamadan aranan hükümlü..
    17. Adıyaman'da 21 yaşındaki genç silahlı..
    18. Büyük göğüsler birçok probleme sebep..
    19. Dolar piyasaya nasıl başladı?
    20. (Özel) Birçok sürücüyü ilgilendiren..
    21. Cezaevi firarisi kimlik kontrolünde..
    22. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa..
    23. Anadolu Üniversitesinde yangın..
    24. 'Gözlerinin içine bakıp paramız yok..
    25. İngiltere Başbakanı Merkel'i..
    26. Tüketici güveni yüzde 3,1 arttı
    27. İran’da kadınlara düğmesiz kıyafet..
    28. Vali Tutulmaz’dan Karaadilli Belde..
    29. Fındık başağı toplarken kaybolan yaşlı..
    30. (Özel) 145 hektar orman kasıtlı..
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı