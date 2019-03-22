Başkanı Selçuk, Şeyhdavutlar Mahallesi ile buluştu

Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Necati Selçuk, ilçeye 25 Kilometre uzaklıkta olan Şeydavutlar Mahallesi halkı ile buluştu.

Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Necati Selçuk, mahalle halkı tarafından bayraklarla karşılandı. Şehydavutlar Mahallesinde vatandaşları selamlayan Başkan Selçuk, çocuklara da futbol topu hediye etti. Şeydavutlar Mahallesindeki içme suyu sorunun yaza kadar tamamlanacağını dile getiren Başkan Selçuk, "Biz göreve gelmeden önce içme su depolarımızın içleri içler acısıydı. Biz ilçe mahallelerindeki 68 su depomuzun içlerini fayansla döşedik. İçlerinde paslanmış boruların içlerini temizledik. Bizim Şeyhdavutlar’da sıkıntımız devam etmekte. Sorunu gidermek için MASKİ tarafından sondaj çalışmalarımız son hızla devam etmekte. Bu yaz inşallah su çıkmayan yerlere de su vereceğiz. Yüzde seksen olarak bunu sağladık. Yüksek yerlere su vermek mümkün değil basınçlı su vermek gerek. Bu bölgelerimizde su 400 metrelerden bulunmakta. Ama sorun giderilecek. Şeydavutlar mahallemizin ulaşım sorunu çözüldü. Mahallemize her gün belediyemize ait otobüs gelmekte. Kar yağsa da yağmasa da ulaşım sağlanmakta. Bu mahallemizde daha güzel çalışmalarımız olacak" dedi.

Şeyhdavutlar mahallesi evlerinde dokunan el dokuma kilimlerinden Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk’a hediye edildi.

Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı adayı Necati Selçuk’un seçim gezisine AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdiinç, Sarıgöl AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, MHP Sarıgöl Kadın Kolları Başkanı Sevim Çakar, Ülkü Ocakları Sarıgöl Başkanı Hakan Kuruca eşlik etti.