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Başkan’dan kaymakamlara: 7/24 vatandaşın yanında olun

Külliyede mülki idare amirleri ile bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Sizlerden günün 24 saati, haftanın 7 günü milletimizle iç içe olmanızı istiyorum. Yönettiği ilçedeki her bir hanenin eksiğini gediğini, ihtiyacını, sıkıntısını, derdini bilmeyen kaymakam, bizim gözümüzde görevini layıkıyla yerine getirmiyor demektir” dedi.

31 Ocak 2019 Perşembe 09:38

 Yeni Akit  Ankara 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde mülki idare amirleri ile bir araya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaymakamlara çeşitli uyarılarda bulundu. Erdoğan, “Anayasamıza göre kaymakam ilçelerde cumhurbaşkanı adına görev yapan en yüksek devlet görevlisini ifade ediyor” diyerek her bir kaymakamın yönetim sisteminin en uçtaki yetkilisi olduğunu, işini yaparken ne kadar iyi yaparsa milletin de devletine bağlılığının o kadar güçleneceğini kaydetti. 15 Temmuz’un milletin devletine sahip çıkmasının sembolü olduğunu kaydeden Erdoğan, “Birkaç küçük istisna dışında tüm kaymakamlarımız bu süreçten yüzlerinin akıyla çıkmışlardır” ifadelerini kullandı.

Telefonunuz devamlı açık olacak

Kaymakamlardan günün 24 saati, haftanın 7 günü milletle iç içe olmalarını isteyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Kaymakam 8 saat mesai, yok öyle bir şey. Kaymakam vatandaşı ile yatar, vatandaşı ile kalkar. Biz de öyleyiz. Telefonumuz bizim kapalı olmaz. Sakın telefonunuz kapalı olmasın, devamlı açık olacak. Aradığı zaman sizi ilgili ilgisiz herkes bulabilecek. Yönettiği ilçedeki her bir hanenin eksiğini, ihtiyacını, sıkıntısını, derdini bilmeyen kaymakam bizim gözümüzde görevini layıkıyla yerine getirmiyor demektir. Bu kaymakam için böyle, vali yardımcıları için böyle, valiler için böyle. Aksi taktirde bu ülke yönetilmez. Milletine aşık, devletine sadık, ufku açık, zihni berrak, yüreği güçlü, gönlü zengin, sözü sağlam, işinde becerikli, hayatında ahlaklı mülki idari amirlerimizle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur.

Fazıl Say tartışmaları

Fazıl Say konserine katılışını da değerlendiren Erdoğan, şunları söyledi: “Türkiye’de sayısı az ama sesi çok çıkan bir kesim devlet ile vatandaş arasındaki uçurumun kapanmasından rahatsız. Çünkü bunların nazarında sanatçı ancak kendi çizdikleri sınırlar içinde hareket ettiği sürece sanatçıdır. Ülkemizin yetiştirdiği dünya çapındaki sanatçılardan Sayın Fazıl Say’ın konserine iştirak ettik. Cumhurbaşkanı olarak o gece ülkemizi uluslararası alanda başarı ile temsil eden bir sanatçımızın yanında bulunmaktan memnun olduk. Ancak malum kesimler daha konser daveti şahsıma ulaştığı andan itibaren büyük bir linç kampanyası başlattılar. Oysa bizim gelenekli sanatlarımızla modern sanatlara verdiğimiz değer ortadadır. Bugüne kadar sanatçılarımız arasında ayrım yapmadığımız gibi sanat türleri arasında da ayrım yapmadık.

Mülkiye külliyede buluştu

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Mülki İdare Amirleri Buluşması’na katıldı. Kaymakamlarla yakından ilgilenen Erdoğan, “Milletine aşık, devletine sadık, ufku açık, zihni berrak, yüreği güçlü, gönlü zengin, sözü sağlam, işinde becerikli, hayatında ahlaklı mülki idare amirlerimizle üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yoktur” diye konuştu. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 09:38
  1. Ankara
  2. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. 15 Temmuz
  5. Kaymakam
  6. Fazıl Say
  7. Mülki İdare Amirleri Buluşması
  8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  9. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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