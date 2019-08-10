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Başkan Yücel, şehit mezarlarını ziyaret etti

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Arife Günü dolayısıyla kimsesiz mezarları ve Şehitler Mezarlığı’nı ziyaret etti.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:31
Başkan Yücel, şehit mezarlarını ziyaret etti

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Arife Günü dolayısıyla kimsesiz mezarları ve Şehitler Mezarlığı’nı ziyaret etti. Vatandaşlarla mezarlıkta bir araya gelen Yücel, “Belediyemiz bugün ilçe genelindeki 21 mezarlıkta, 55 bin adet yıllık ve mevsimlik çiçek fidesi dağıtacak” dedi.


Alanya Müftülüğü Şube Müdürü Murat Demirhan, Alanya İlçe Müftülüğüne bağlı cami imam hatipleri ve Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar’la birlikte sahipsiz mezarlara çiçek diken Başkan Yücel, daha sonra Alanya Garnizon Şehitliği’nde dua etti. Başkan Yücel, şehit yakınlarıyla da bayramlaşıp, sohbet etti.


21 mezarlıkta çiçek dağıtıldı


Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün belediye mezarlığında Arife Günü dolayısıyla düzenlediği çiçek dağıtım programına katılan Yücel, mezar ziyaretlerinin ardından vatandaşlarla sohbet edip, bayramlarını kutladı. Çiçek dağıtma geleneğini sürdüreceklerinin altını bir kez daha çizen Başkan Yücel, “Vatandaşlarımız bu hizmetten memnun. Belediyemiz bugün ilçe genelindeki 21 mezarlıkta, 55 bin adet yıllık ve mevsimlik çiçek fidesi dağıtacak.” dedi.


Vatandaşlara gül suyu ve lokum ikramı yapıldı


Yakınlarının mezarına çiçek dikmek isteyen vatandaşlar çiçek fidelerine ilgi gösterip, verilen bu hizmetten dolayı Alanya Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Ayrıca kabristan ziyaretini gerçekleştiren vatandaşlara gül suyu, kolonya ve lokum ikram edildi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:31
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