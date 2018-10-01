Başkan Yücel Çelikbilek sel mağdurlarını ziyaret etti

Beykoz’un Elmalı, Örnekköy, Çengeldere, Mahmutşevketpaşa, Alibahadır , Akbaba ve Gümüşsuyu Mahallelerinde büyük maddi hasara yol açan sel felaketinde İBB, Beykoz Belediyesi ve İtfaiye ekipleri yoğun mesai harcarken, sahada hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri Müdürleri ekipleriyle Gümüşsuyu, Çengeldere, Elmalı, Örnekköy ve Akbaba Mahalleleri’nde incelemelerde bulunan ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, selin yaralarının el birliğiyle sarılacağını söyledi.

Başkan Çelikbilek: “Selin yol açtığı mağduriyetleri gidermek için tüm birimlerimizi harekete geçirdik.”

Başkan Yücel Çelikbilek çalışmalarla ilgili olarak ayrıca: “İlçemizde bize ihtiyaç duyan vatandaşlarımız için ilgili tüm birimlerimizi harekete geçirdik. Bölgede ikamet eden siyasilerimiz, muhtarlarımız ve İlçe teşkilatımızın kriz masasında bulunan çağrı merkezine aktardığı konular havuzda toplanarak en kısa sürede çözüme kavuşturuluyor. Beykoz Belediyesi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yol Bakım Onarım Ekipleri, AFAD ve Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle birlikte yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde sorunların çözülmesi konusunda da hassasiyetle çalışıyoruz. Kısa sürede hasar tespitlerini yapıp vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamayı istiyoruz.” dedi.