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Başkan Yüce, “Soydaşlarımızın şehrimize sundukları katkıyı çok önemsiyorum”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Sakarya Şube Başkanı Dr.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:21
Başkan Yüce, “Soydaşlarımızın şehrimize sundukları katkıyı çok önemsiyorum”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Sakarya Şube Başkanı Dr. Eşref Kamil ve Kerkük’ten gelen heyet ile bir araya geldi.


Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmada Başkan Yüce, derneğin çalışmaları ve faaliyetlerine ilişkin bilgiler alırken; Dr. Eşref Kamil, Türkmen toplumuna gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla Başkan Yüce’ye teşekkür etti. Bu topraklarda kendilerini yabancı olarak hissetmediklerini, daima bu ülkeye katkı sunmak amacı taşıdıklarını belirten Dr. Kamil, birlik ve beraberliklerinin daim olması temennisinde bulundu.


Nazik ziyaretleri dolayısıyla Dr. Eşref Kamil ve yönetimine teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, “Türkmen kardeşlerimizin daima yanında olduğumuzu ifade ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Kültür çeşitliliği olan şehrimize Soydaşlarımızın sundukları her katkının çok önemli olduğunu biliyorum. Hepimiz kardeşlik şuuru içerisinde bu şehre değer katmanın gayreti içerisindeyiz. Bizim gönül coğrafyamız sadece Anadolu değil, dünyanın tamamıdır. İnşallah kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirerek, bir ve beraber olmaya devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:21
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