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Başkan Yüce, Olgunlar Turnuvası açılış programına katıldı

Sakarya Gazi Metal Olgunlar Futbol Turnuvası’nın açılış programına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce katıldı.

18 Haziran 2019 Salı 14:26
Başkan Yüce, Olgunlar Turnuvası açılış programına katıldı

Sakarya Gazi Metal Olgunlar Futbol Turnuvası’nın açılış programına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce katıldı.


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 31.’si düzenlenen Sakarya Gazi Metal Olgunlar Futbol Turnuvası’nın açılış programına katıldı. Programa Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ve birçok sporsever turnuvaya katıldı. Programda açılış konuşması yapan Başkan Ekrem Yüce, “31 yıllık büyük bir yolculuk. Bu yolculukta emeği geçen ve her zaman bu yolculuğa destek olan herkesi yürekten tebrik ediyorum. 31 yıldır büyük bir başarı ile sürdürülen bir organizasyon. Türkiye’de tek model olma özelliği taşıyan ‘Sakarya Gazi Metal Olgunlar Futbol Turnuvası’ bizler için büyük önem taşımaktadır. Emeği geçen kulüplerimize, oyuncularımıza, sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Bu güzel turnuvanın hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:26
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