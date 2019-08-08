Başkan Yüce, “Cumhurbaşkanımızın imzasıyla beraber inşallah Fidan A.Ş. kurulmuş olacak”

Sakarya’da bir dizi ziyarette bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ’de Başkan Ekrem Yüce ve bürokratlarıyla bir araya geldi.

Sakarya’da tarım alanında yeni proje ve yatırımların hayata geçirileceğini belirten Başkan Yüce, Sakarya’nın tarımsal verimlilikteki önemine dikkat çekerek 10 farklı proje ile Sakarya’nın tarım potansiyelinin değerlendirilmesine büyük katkı sağlayacaklarını ifade etti. Özkaldı ile bir araya gelen ekipte Başkan Yüce’nin yanı sıra SASKİ Genel Müdür Vekili Dr. İlyas Demirci, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Bakan Danışmanı Bülent Selek, DSİ 3. Bölge Müdürü Murat Gül, şube müdürleri ve personeller yer aldı.

Yoğun bir faaliyet dönemine başladıklarını vurgulayan Başkan Yüce, “İlk Meclis toplantımızla kurmuş olduğumuz Fidan A.Ş’nin altyapı çalışmalarını tamamladık. Cumhurbaşkanımızın imzasıyla beraber inşallah Fidan A.Ş. kurulmuş olacak. Üç meclis toplantımızda attığımız adımlarla şirketlerimizi şehrimize kazandırmak için meclis üyelerimizden gerekli yetkileri aldık. İlk aşamada Fidan A.Ş Yanık Teşhir Merkezi ve Fidan A.Ş Hendek Üretim Merkezlerini kurarak bu bölgelerde üretimin güçlenmesi için çalışmalar gerçekleştireceğiz. Tarımsal Destek ve Araştırma Merkezi kurmak için Sakarya Ticaret Borsası ile ortak çalışmalara başladık” dedi.

Kültürü Laboratuvarı kurarak süs bitkiciliği sektörünü canlandıracaklarını dile getiren Başkan Yüce, “SATSO ile yaptığımız protokol çerçevesinde Yazlık’ta Doku Kültürü Laboratuvarı kurarak süs bitkiciliği sektörünü canlandıracağız. SERA A.Ş üretimde gücümüzü daha da arttıran önemli bir görev üstlenecek. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri oluşturacağız. Bu kapsamda Geyve ve Pamukova ilçelerimizde organize sera bölgesi kurmak için çalışmalarımız devam ediyor. Maden Deresi bölgesinde bulunan 38 dekarlık sit alanının eko turizm amacıyla içinde yer alan tesislerle birlikte Orman Genel Müdürlüğü’nden Büyükşehir Belediyemize tahsisini sağlamak için girişimde bulunacağız. Acarlar Longozunu işletmemiz altına alarak turizm potansiyelini artırmayı hedefliyoruz. Kuzey bölgelerimizin uzun yıllar boyunca İçmesuyu sıkıntısı yaşamaması içinse Çamdağı Barajı’nı şehrimize kazandıracağız” diye konuştu.

Dünya’da fidan konusunda en iyi ülke olan İtalya’ya dahi fidan ihracatı yapmaya başlandığını belirten Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, “Süs bitkiciliği konusunda Sakarya’mızın öncü illerden biri olacağına inanıyorum. Melen Bal Suyu Ormanı projesinin de Sakarya’ya önemli bir değer katacağına inanıyorum. Lisanslı depoculuk konusu Bakanlık olarak önem verdiğimiz ve dikkat ettiğimiz bir konu. Başkanımızın bu konuya hassasiyetle yaklaşarak çalışmalara yaptığını görmek bizleri memnun etti. Kendileri kısa süre içerisinde büyük işlere girişmişler. Bakanlığımızı ilgilendiren gerek tahsis, gerek ormancılık, gerek tarım, gerekse su işleri konularında Büyükşehir Belediyemizin yanında olacağız. Fidancılık konusunda da Orman Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri var. Bu konuda dışa bağımlıyken ilk fidancılık borsasını burada kurmuştuk. Özel sektörün de bu sürece dahil olmasıyla şu an her şey yolunda gidiyor. İthal eden konumdan ihraç eden konuma geliyoruz. Hendek’te yer alan fidanlıkların mülkiyeti konusunda engelleri aşmak için bazı düzenlemeler yapıldı. Şu anda Cumhurbaşkanımızda hazır bekliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasama yılı açıldığında öncelikli konularımızdan birisi bu olacak ve hukuki altyapı da sağlanacak. İnşallah Sakarya fidan üretimi ve çeşitliliğinde büyük mesafeler kat edecek” şeklinde konuştu.