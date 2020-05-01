  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Yılmaz’dan 1 Mayıs ziyareti

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, asfalt çalışmalarını sürdüren personelin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 16:53:41 -
Başkan Yılmaz’dan 1 Mayıs ziyareti

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, asfalt çalışmalarını sürdüren personelin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı kutladı.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınına karşı etkin bir mücadele yürüten Yıldırım Belediyesi, başta ulaşım olmak üzere rutin belediyecilik çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Yıldırım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Millet Mahallesi 2. Mete Sokak, Şükraniye Mahallesi 15. Fatih Sokak ve Baruthane ve Mehmet Akif Ersoy Mahalleleri arasında bağlantı sağlayan Baruthane Caddesi’nde asfalt yenileme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar çevredeki esnaflar ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Belediye ekipleri tarafından yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek belediye çalışanlarının 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda aşınan ve deforme olan yollarımızda tamir, bakım işlemleri, kilit parke, döşeme ve kaldırım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Amacımız kalıcı ve güzel işler yapmak. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda buna önem gösterdik” diye konuştu.


Daha güzel bir Yıldırım için kendi bayram günlerinde mesaiye devam ederek asfalt çalışması yapan belediye işçilerinin bayramını tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’daki her güzelliğin altında çalışan kardeşlerimizin emeği, alın teri, gayreti ve yeteneği vardır. Ben tüm çalışanlarımızın, işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutluyorum. İnşallah sağlıklı daha güzel günlerde de çalışmalarımıza devam edelim” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı