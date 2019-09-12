Başkan Yılmaz, vatandaşlara aşure ikram etti

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Düğdüören Mahallesinde Muharrem ayı dolayısıyla düzenledikleri etkinlikte vatandaşlara aşure dağıttı.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programda Başkan Yılmaz, vatandaşlarla bir araya geldi. Yılmaz, aşure kazanının başına geçerek, etkinliğe katılanlara aşure ikram etti. Meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşların katıldığı programda dualar okundu, hep birlikte aşureler yendi.

Etkinlikte, Muharrem ayının önemine ilişkin bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Yılmaz, “Rutin hizmetlerimizin yanında sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği anlayışını benimsiyoruz. Mümkün olduğunca vatandaşlarımızın ve ailenin her ferdinin ihtiyacını karşılamak istiyoruz. Sizlerle kucaklaşmak ve bir araya gelmek için buradayız. Bizim için her biriniz ayrı ayrı kıymetli ve değerlisiniz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

Düğdüören Mahallesi Muhtarı Cumali Akbaş ise “Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz, Muharrem ayı dolayısıyla mahallemizde aşure programı düzenledi. Kendisine bizlere verdiği değerden, gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.